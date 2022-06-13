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Кабмин разрешил получать паспорта за границей

Денис КарловскийПонедельник, 13 июня 2022, 18:16
фото иллюстративное: государственная миграционная служба

Кабинет министров поддержал запуск экспериментального проекта по оформлению паспортов за границей.

Источник: постановление Кабмина №678

Детали: Вступление в силу постановления состоится 25 июня.

Граждане смогут оформлять новые и обменивать старые паспорта через подразделения Государственной миграционной службы за рубежом.

Кабмин дал поручение Министерству внутренних дел подготовить отчет до конца 2022 г. по результатам внедрения проекта за 6 месяцев и представить его на заседании правительства.

Что было раньше: После начала полномасштабной войны украинский паспорт поднялся в рейтинге паспортов стран мира.

Государственная миграционная служба может продлить срок действия паспорта для выезда за границу печатью на странице с особыми отметками.

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Темы: Кабинет министровпаспорт диаспора
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