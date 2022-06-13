Кабмин разрешил получать паспорта за границей
Понедельник, 13 июня 2022, 18:16
Кабинет министров поддержал запуск экспериментального проекта по оформлению паспортов за границей.
Источник: постановление Кабмина №678
Детали: Вступление в силу постановления состоится 25 июня.
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Граждане смогут оформлять новые и обменивать старые паспорта через подразделения Государственной миграционной службы за рубежом.
Кабмин дал поручение Министерству внутренних дел подготовить отчет до конца 2022 г. по результатам внедрения проекта за 6 месяцев и представить его на заседании правительства.
Что было раньше: После начала полномасштабной войны украинский паспорт поднялся в рейтинге паспортов стран мира.
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Государственная миграционная служба может продлить срок действия паспорта для выезда за границу печатью на странице с особыми отметками.