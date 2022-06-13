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Ватажок бойовиків ОРДО хоче, щоб Росія залучила "додаткові союзницькі сили"

"Українська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 21:26
Ватажок бойовиків ОРДО хоче, щоб Росія залучила додаткові союзницькі сили
Фото ілюстративне

Ватажок бойовиків ОРДО заявив, що Росія має задіяти "додаткові союзницькі сили" для оборони Донецька.

Джерело: заява Пушиліна на сайті бойовиків, російське агентство ТАСС

Деталі: Бойовики стверджують, що начебто посилилися обстріли Донецька. Через це за словами Пушиліна "досягнуто розуміння, що буде задіяно всі необхідні додаткові сили союзницьких сил, насамперед Російської Федерації".

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Водночас російські пропагандистські агентства повідомляють, що Пушилін "заявив про необхідність задіяти додаткові союзницькі сили, насамперед РФ".

Передісторія:

  • У понеділок росіяни завдали удару трьома ракетами по Прилуках Чернігівської області.

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Теми: ОРДЛОДонецьквійнаРосія
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