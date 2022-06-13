Ватажок бойовиків ОРДО хоче, щоб Росія залучила "додаткові союзницькі сили"

Ватажок бойовиків ОРДО заявив, що Росія має задіяти "додаткові союзницькі сили" для оборони Донецька.

Джерело: заява Пушиліна на сайті бойовиків, російське агентство ТАСС

Деталі: Бойовики стверджують, що начебто посилилися обстріли Донецька. Через це за словами Пушиліна "досягнуто розуміння, що буде задіяно всі необхідні додаткові сили союзницьких сил, насамперед Російської Федерації".

Водночас російські пропагандистські агентства повідомляють, що Пушилін "заявив про необхідність задіяти додаткові союзницькі сили, насамперед РФ".

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