Ватажок бойовиків ОРДО хоче, щоб Росія залучила "додаткові союзницькі сили"

Ватажок бойовиків ОРДО заявив, що Росія має задіяти "додаткові союзницькі сили" для оборони Донецька.

Джерело: заява Пушиліна на сайті бойовиків, російське агентство ТАСС

Деталі: Бойовики стверджують, що начебто посилилися обстріли Донецька. Через це за словами Пушиліна "досягнуто розуміння, що буде задіяно всі необхідні додаткові сили союзницьких сил, насамперед Російської Федерації".

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Водночас російські пропагандистські агентства повідомляють, що Пушилін "заявив про необхідність задіяти додаткові союзницькі сили, насамперед РФ".

Передісторія:

У понеділок росіяни завдали удару трьома ракетами по Прилуках Чернігівської області.