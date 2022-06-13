Ватажок бойовиків ОРДО хоче, щоб Росія залучила "додаткові союзницькі сили"
Понеділок, 13 червня 2022, 21:26
Ватажок бойовиків ОРДО заявив, що Росія має задіяти "додаткові союзницькі сили" для оборони Донецька.
Джерело: заява Пушиліна на сайті бойовиків, російське агентство ТАСС
Деталі: Бойовики стверджують, що начебто посилилися обстріли Донецька. Через це за словами Пушиліна "досягнуто розуміння, що буде задіяно всі необхідні додаткові сили союзницьких сил, насамперед Російської Федерації".
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Водночас російські пропагандистські агентства повідомляють, що Пушилін "заявив про необхідність задіяти додаткові союзницькі сили, насамперед РФ".
Передісторія:
- У понеділок росіяни завдали удару трьома ракетами по Прилуках Чернігівської області.
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