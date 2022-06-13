Главарь боевиков ОРДО хочет, чтобы Россия привлекла "дополнительные союзнические силы"
Понедельник, 13 июня 2022, 21:26
Главарь боевиков ОРДО заявил, что Россия должна задействовать "дополнительные союзнические силы" для обороны Донецка.
Источник: заявление Пушилина на сайте боевиков, российское агентство ТАСС
Детали: Боевики утверждают, что якобы усилились обстрелы Донецка. Поэтому по словам Пушилина "достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, прежде всего Российской Федерации".
В то же время, российские пропагандистские агентства сообщают, что Пушилин "заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы, прежде всего РФ".
Предыстория:
- В понедельник россияне нанесли удар тремя ракетами по Прилукам Черниговской области.