Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главарь боевиков ОРДО хочет, чтобы Россия привлекла "дополнительные союзнические силы"

"Украинская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 21:26
Главарь боевиков ОРДО хочет, чтобы Россия привлекла дополнительные союзнические силы
Фото илюстративное

Главарь боевиков ОРДО заявил, что Россия должна задействовать "дополнительные союзнические силы" для обороны Донецка.

Источник: заявление Пушилина на сайте боевиков, российское агентство ТАСС

Детали: Боевики утверждают, что якобы усилились обстрелы Донецка. Поэтому по словам Пушилина "достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, прежде всего Российской Федерации".

Реклама:

В то же время, российские пропагандистские агентства сообщают, что Пушилин "заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы, прежде всего РФ".

Предыстория:

  • В понедельник россияне нанесли удар тремя ракетами по Прилукам Черниговской области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ОРДЛОДонецквойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: