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Байден продовжив санкції проти Білорусі ще на рік

Олена РощінаВівторок, 14 червня 2022, 07:51

Президент США Джозеф Байден продовжив на 1 рік національну надзвичайну ситуацію через загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів з боку Білорусі.

Джерело: Адміністрація Байдена – Білий дім

Деталі: Надзвичайний стан через дії керівництва Білорусі було запроваджено у США 16 червня 2006 року (указ №13405), а потім розширено 9 серпня 2021 року (указ №14038).

У 2006 році йшлося про дії та політику деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, спрямовані на підрив демократичних процесів або інститутів Білорусі, що проявилося на недемократичних виборах у березні 2006 року, про порушення прав людини й політичні репресії, про корупцію й неправомірне використання білоруських державних активів.

У 2021 році Байден розширив сферу дії надзвичайного стану, врахувавши фальсифікацію президентських виборів і репресії після 9 серпня 2020 року, ліквідацію політичної опозиції та організацій громадянського суспільства, а також загрозу для міжнародних цивільних авіаперевезень у Білорусі.

Пряма мова: "Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність білоруського режиму та давні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. 

З цієї причини національний надзвичайний стан, оголошений виконавчим наказом 13405, який був розширений у виконавчому наказі 14038, має продовжувати діяти після 16 червня 2022 року. 

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Таким чином… я продовжую на 1 рік національну надзвичайну ситуацію, оголошену виконавчим указом 13405".

Нагадаємо: У 2021 році Джо Байден також продовжував ці санкції проти Білорусі.

У 2022 році США ввели санкції проти Білорусі вже через вторгнення з її території в Україну та потурання Олександра Лукашенка Володимиру Путіну. 

У квітні США призупинили торговельні відносини з Росією та Білоруссю, відкриваючи шлях до підвищення мит на імпорт із них, а також ввели заборону на імпорт енергоносіїв із Росії, включаючи нафту, вугілля та природний газ.

У червні Міністерство торгівлі США ввело експортні обмеження проти 71 юридичної особи з Росії та Білорусі.

Теми: БілорусьсанкціїСШАБайден
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