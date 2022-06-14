Байден продолжил санкции против Беларуси еще на год

Президент США Джозеф Байден продлил на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию из-за угрозы национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов со стороны Беларуси.

Источник: Администрация Байдена – Белый дом

Детали: Чрезвычайное положение из-за действий руководства Беларуси было введено в США 16 июня 2006 года (указ №13405), а затем расширено 9 августа 2021 года (указ №14038).

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В 2006 году речь шла о действиях и политике некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, направленных на подрыв демократических процессов или институтов Беларуси, что проявилось на недемократических выборах в марте 2006 года, о нарушениях прав человека и политических репрессиях, о коррупции и неправомерном использовании белорусских государственных активов.

В 2021 году Байден расширил сферу действия чрезвычайного положения, учитывая фальсификацию президентских выборов и репрессии после 9 августа 2020 года, ликвидацию политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также угрозу для международных гражданских авиаперевозок в Беларуси.

Прямая речь: "Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

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По этой причине национальное чрезвычайное положение, объявленное исполнительным приказом 13405, которое было расширено в исполнительном приказе 14038, должно продолжать действовать после 16 июня 2022 года.

Таким образом… я продлеваю на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию, объявленную исполнительным указом 13405".

Напомним: В 2021 году Джо Байден также продлил эти санкции против Беларуси.

В 2022 году США ввели санкции против Беларуси уже из-за вторжения с ее территории в Украину и подыгрывание Александра Лукашенко Владимиру Путину.

В апреле США приостановили торговые отношения с Россией и Беларусью, открывая путь к повышению пошлин на импорт из них, а также ввели запрет на импорт энергоносителей из России, включая нефть, уголь и природный газ.

В июне Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 71 юридического лица из России и Белоруссии.