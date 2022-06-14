Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден продолжил санкции против Беларуси еще на год

Елена РощинаВторник, 14 июня 2022, 07:51

Президент США Джозеф Байден продлил на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию из-за угрозы национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов со стороны Беларуси.

Источник: Администрация Байдена – Белый дом

Детали: Чрезвычайное положение из-за действий руководства Беларуси было введено в США 16 июня 2006 года (указ №13405), а затем расширено 9 августа 2021 года (указ №14038).

Реклама:

В 2006 году речь шла о действиях и политике некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, направленных на подрыв демократических процессов или институтов Беларуси, что проявилось на недемократических выборах в марте 2006 года, о нарушениях прав человека и политических репрессиях, о коррупции и неправомерном использовании белорусских государственных активов.

В 2021 году Байден расширил сферу действия чрезвычайного положения, учитывая фальсификацию президентских выборов и репрессии после 9 августа 2020 года, ликвидацию политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также угрозу для международных гражданских авиаперевозок в Беларуси.

Прямая речь: "Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

ВИДЕО ДНЯ

По этой причине национальное чрезвычайное положение, объявленное исполнительным приказом 13405, которое было расширено в исполнительном приказе 14038, должно продолжать действовать после 16 июня 2022 года.

Таким образом… я продлеваю на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию, объявленную исполнительным указом 13405".

Напомним: В 2021 году Джо Байден также продлил эти санкции против Беларуси.

В 2022 году США ввели санкции против Беларуси уже из-за вторжения с ее территории в Украину и подыгрывание Александра Лукашенко Владимиру Путину.

В апреле США приостановили торговые отношения с Россией и Беларусью, открывая путь к повышению пошлин на импорт из них, а также ввели запрет на импорт энергоносителей из России, включая нефть, уголь и природный газ.

В июне Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 71 юридического лица из России и Белоруссии.

Темы: БеларусьсанкцииСШАБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Беларусь
В Латвии думают о "зубах дракона" и минах на границе с Россией и Беларусью
Белорусский пограничник попилил забор и зашел в Польшу – СМИ
Спортсменам из РФ и Беларуси разрешили соревноваться в водных видах спорта
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: