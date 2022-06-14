Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден продолжил санкции против Беларуси еще на год

Елена РощинаВторник, 14 июня 2022, 07:51

Президент США Джозеф Байден продлил на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию из-за угрозы национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов со стороны Беларуси.

Источник: Администрация Байдена – Белый дом

Детали: Чрезвычайное положение из-за действий руководства Беларуси было введено в США 16 июня 2006 года (указ №13405), а затем расширено 9 августа 2021 года (указ №14038).

В 2006 году речь шла о действиях и политике некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, направленных на подрыв демократических процессов или институтов Беларуси, что проявилось на недемократических выборах в марте 2006 года, о нарушениях прав человека и политических репрессиях, о коррупции и неправомерном использовании белорусских государственных активов.

В 2021 году Байден расширил сферу действия чрезвычайного положения, учитывая фальсификацию президентских выборов и репрессии после 9 августа 2020 года, ликвидацию политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также угрозу для международных гражданских авиаперевозок в Беларуси.

Прямая речь: "Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

По этой причине национальное чрезвычайное положение, объявленное исполнительным приказом 13405, которое было расширено в исполнительном приказе 14038, должно продолжать действовать после 16 июня 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

Таким образом… я продлеваю на 1 год национальную чрезвычайную ситуацию, объявленную исполнительным указом 13405".

Напомним: В 2021 году Джо Байден также продлил эти санкции против Беларуси.

В 2022 году США ввели санкции против Беларуси уже из-за вторжения с ее территории в Украину и подыгрывание Александра Лукашенко Владимиру Путину.

В апреле США приостановили торговые отношения с Россией и Беларусью, открывая путь к повышению пошлин на импорт из них, а также ввели запрет на импорт энергоносителей из России, включая нефть, уголь и природный газ.

В июне Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 71 юридического лица из России и Белоруссии.

Темы: БеларусьсанкцииСШАБайден
Главное сегодня

обновленоВзрывы на Львовщине и Тернопольщине: количество пострадавших выросло до шести

ПВО, а не ПРО: Воздушные силы объяснили, почему не все ракеты врага удается сбить

Зеленский на вопрос, будет ли Украина обстреливать РФ: "Мы не террористы"

Правительство согласовало "транспортный безвиз" с ЕС, соглашение подпишут до конца июня

Украинские водительские права можно обменять на документ еврообразца

Известный киевский активист Роман Ратушный погиб на фронте

Все новости...
Беларусь
Лукашенко задумался об усилении КГБ, но непонятно как
Подоляк об участии Беларуси в войне: Мы готовимся, а Лукашенко почувствует давление общества
Беларусь на границе с Украиной разворачивает дополнительные станции РЭБ – штаб
Последние новости
19:59
Путин все еще хочет всю Украину, но не достигнет цели – Пентагон
19:52
Комитет ВР поддержал законопроект о легализации каннабиса
19:50
Правительство создало единую форму для фиксации нанесенного оккупантами ущерба жилью
19:22
США помогут в построении временных зернохранилищ для вывоза зерна из Украины – Байден
19:19
В Турции угрожают отложить на более года вопросы вступления Швеции и Финляндии в НАТО
19:19
видеоВо временно захваченной россиянами Новой Каховке слышны взрывы и пожар
19:04
Кабмин согласовал увольнение главы Черновицкой ОГА
19:04
обновленоВзрывы на Львовщине и Тернопольщине: количество пострадавших выросло до шести
18:47
На фоне обвала рынка крупнейшая криптобиржа США Coinbase сокращает 20% штата
18:41
Россияне ведут штурмовые действия на Харьковщине и Луганщине – сводка Генштаба
Все новости...