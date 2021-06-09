Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі

Сполучені Штати продовжують санкції проти Білорусі, оскільки дії деяких членів уряду та інших осіб скеровані на "підрив демократичних процесів" і "зловживань проти прав людини".

Джерело: Пресслужба Білого дому

Пряма мова президента США Джо Байдена: "Відповідно до цього положення, я направив до Федерального реєстру для публікації додане повідомлення, в якому зазначається, що надзвичайна ситуація на національному рівні щодо дій та політики певних членів уряду Білорусі та інших осіб, що підривають демократичні процеси та інституції Білорусі, оголошена у розпорядженні 13405 від 16 червня 2006 р., має продовжити діяти після 16 червня 2021 року".

Деталі: У повідомленні Білого дому йдеться про те, що політика певних членів уряду Білорусі та інших осіб спрямована на "підрив демократичних процесів або інституцій Білорусі, зловживань проти прав людини, пов'язаних з політичними репресіями", продовжує створювати надзвичайну загрозу.

У зв’язку з цим Байден продовжив дію введених у 2006 році санкцій проти Білорусі.

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