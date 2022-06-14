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Росіяни вдарили "Ураганами" по Дніпропетровщині

Ірина БалачукВівторок, 14 червня 2022, 08:40
Росіяни вдарили Ураганами по Дніпропетровщині
Фото ілюстративне з Facebook Оперативного командування "Південь"

Уночі 14 червня російські війська обстріляли Дніпропетровську область з РСЗВ "Ураган".

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони нашої області – Криворізький та Синельниківський. Ударив з "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах".

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Деталі: За даними голови ОВА, люди не постраждали, але у Покровській громаді пошкоджені будинки.

Наразі на місці обстрілу працюють піротехніки. Вони обстежують територію.

Передісторія: 

  • 12 червня російські окупанти обстріляли з артилерії Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок однієї з атак загинула жінка.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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