Росіяни вдарили "Ураганами" по Дніпропетровщині
Вівторок, 14 червня 2022, 08:40
Уночі 14 червня російські війська обстріляли Дніпропетровську область з РСЗВ "Ураган".
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Ніч видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони нашої області – Криворізький та Синельниківський. Ударив з "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах".
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Деталі: За даними голови ОВА, люди не постраждали, але у Покровській громаді пошкоджені будинки.
Наразі на місці обстрілу працюють піротехніки. Вони обстежують територію.
Передісторія:
- 12 червня російські окупанти обстріляли з артилерії Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок однієї з атак загинула жінка.
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