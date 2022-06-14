Россияне ударили "Ураганами" по Днепропетровщине
Вторник, 14 июня 2022, 08:40
Ночью 14 июня российские войска обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО "Ураган".
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Ночь была непокойной. Враг снова обстрелял два района нашей области – Криворожский и Синельниковский. Ударил из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской общинах".
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Детали: По данным главы ОВА, люди не пострадали, но в Покровской общине повреждены дома.
В настоящее время на месте обстрела работают пиротехники. Они обследуют территорию.
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- 12 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, в результате одной из атак погибла женщина.