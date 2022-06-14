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Россияне ударили "Ураганами" по Днепропетровщине

Ирина БалачукВторник, 14 июня 2022, 08:40
Фото иллюстративное с Facebook Оперативного командования "Юг"

Ночью 14 июня российские войска обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО "Ураган".

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь была непокойной. Враг снова обстрелял два района нашей области – Криворожский и Синельниковский. Ударил из "Ураганов" по ​​Апостоловской и Покровской общинах".

Детали: По данным главы ОВА, люди не пострадали, но в Покровской общине повреждены дома.

В настоящее время на месте обстрела работают пиротехники. Они обследуют территорию.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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