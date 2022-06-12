Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: загинула жінка

Російські окупанти обстріляли з артилерії Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок однієї з атак загинула жінка.

Джерело: telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка

Пряма мова Резніченка: "День недовго був спокійний.

Ворог обстріляв одразу два райони - Синельниківський та Криворізький.

У Покровській громаді (Синельниківського району – УП) загинула жінка. Зруйнований будинок".

Деталі: У Криворізькому районі окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" Зеленодольську громаду. Внаслідок атаки зайнявся вогонь у міському парку.

Рятувальники вже загасили вогонь. Постраждалих внаслідок атаки на Зеленодольську громаду немає.

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