Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: загинула жінка
Неділя, 12 червня 2022, 16:05
Російські окупанти обстріляли з артилерії Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок однієї з атак загинула жінка.
Джерело: telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка
Пряма мова Резніченка: "День недовго був спокійний.
Ворог обстріляв одразу два райони - Синельниківський та Криворізький.
У Покровській громаді (Синельниківського району – УП) загинула жінка. Зруйнований будинок".
Деталі: У Криворізькому районі окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" Зеленодольську громаду. Внаслідок атаки зайнявся вогонь у міському парку.
Рятувальники вже загасили вогонь. Постраждалих внаслідок атаки на Зеленодольську громаду немає.
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Передісторія:
- Учора ввечері 11 червня російські війська обстріляли касетними боєприпасами села Покровської громади в Синельниківському районі. Згоріли сільськогосподарські споруди.
- У ніч проти 10 червня російські війська завдавали ракетного удару по околицях Дніпра, а також вели артилерійський вогонь по Криворізькому району.
- 9 червня російська артилерія обстрілювала села Дніпропетровщини.
- 7 червня російські окупанти обстрілювали з РСЗВ "Ураган" Криворізький район.