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Суд запретил партию Мураева

Валентина РоманенкоВторник, 14 июня 2022, 10:53

Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил партию "Наши" экс-нардепа Евгения Мураева, которую Минюст считает пророссийской.

Источник: движение "Чесно" со ссылкой на присутствующую на заседании представительницу Минюста.

Детали: По данным активистов, это уже четвертая запрещенная пророссийская партия и сейчас суд будет рассматривать дела по еще 4 партиям, в частности дела по партиям двух госпредателей Владимира Сальдо и Натальи Витренко.

Имущество партии "Наши" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном суде.

Аргументы министерства пока общественности неизвестны, поскольку коллегия судей в составе Матковской, Кузьмича и Улицкого не допустила на заседание журналистов и представителей общественности.

Причиной недопуска указали карантинные ограничения и внутреннее распоряжение суда, хотя еще накануне, 13 июня, подобные ограничения не помешали публичности рассмотрения аналогичных дел в отношении партий "Социалисты" и "Справедливость и развитие" и активисты освещали ход судебных заседаний.

Прямая речь лидера движения "Чесно" Виты Думанской: "Вопрос пророссийских политпартий — крайне болезненный для украинского общества. Украинцам нужно знать, как запрещают такие партии, которые поддерживают оккупанта. Кроме того, важно, чтобы в суде рассматривали не только дела по запрету партий, но и к тому же и привлекали к ответственности предателей и коллаборантов, чтобы они не могли создать новые партии и снова баллотироваться".

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Справка: Евгений Мураев стал заметным в политике с 2006 года. Тогда он впервые стал депутатом Харьковского областного совета от партии "Віче" (сейчас "Акцент").

После неудачной попытки попасть в парламент в списке блока "Кучма" в 2007 году Мураев снова избрался в Харьковский облсовет, но уже от Партии регионов (2010). От нее он впервые прошел в парламент в 2012 году (181 округ).

В 2014 году Мураев снова победил на 181 округе, уже как самовыдвиженец. В парламенте политик присоединился к фракции "Оппозиционный блок" (эту партию суд запретил 8 июня).

В 2017 году Евгений Мураев вместе с Вадимом Рабиновичем начал развивать партию "За жизнь". Опыт быстрого роста узнаваемости этой партии Мураев впоследствии использует для раскрутки собственной партии – "Наши".

Мураев и Рабинович внесены в Реестр госизменников движением "Чесно".

Темы: Мураевсуд
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