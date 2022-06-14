Колаборанти на Херсонщині пригрозили звільняти чиновників, які не пропагують "русскій мір"
Вівторок, 14 червня 2022, 10:55
Держзрадник і пособник російських загарбників у Херсонській області Кирило Стремоусов заявив, що окупаційна влада звільнятиме чиновників, якщо вони саботуватимуть роботу на окупантів і не доноситимуть до населення позицію про "майбутнє регіону у складі Росії".
Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" та ТАСС
Пряма мова Стремоусова: "Всі ті, хто саботує роботу на місцях, всі ті, хто не дає в селах конкретної, чіткої позиції щодо нашого майбутнього розвитку у складі Російської Федерації, будуть найближчим часом звільнені. Багато хто буде просто покараний".
Передісторія:
- На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування дня Росії, яке місцеві жителі проігнорували.
- 11 червня російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.
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