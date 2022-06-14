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Колаборанти на Херсонщині пригрозили звільняти чиновників, які не пропагують "русскій мір"

Ірина БалачукВівторок, 14 червня 2022, 10:55
Колаборант Кирило Стремоусов. Скриншот з відео з Telegram-каналу Стремоусова

Держзрадник і пособник російських загарбників у Херсонській області Кирило Стремоусов заявив, що окупаційна влада звільнятиме чиновників, якщо вони саботуватимуть роботу на окупантів і не доноситимуть до населення позицію про "майбутнє регіону у складі Росії".

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" та ТАСС

Пряма мова Стремоусова: "Всі ті, хто саботує роботу на місцях, всі ті, хто не дає в селах конкретної, чіткої позиції щодо нашого майбутнього розвитку у складі Російської Федерації, будуть найближчим часом звільнені. Багато хто буде просто покараний".

Передісторія: 

  • На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування дня Росії, яке місцеві жителі проігнорували.
  • 11 червня російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

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Теми: Херсонська областьвійнаокупація
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