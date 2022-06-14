Коллаборанты в Херсонской области грозятся увольнять чиновников, которые не пропагандируют "русский мир"
Вторник, 14 июня 2022, 10:55
Госизменник и пособник российских захватчиков в Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что оккупационные власти будут увольнять чиновников, если они будут саботировать работу на оккупантов и не будут доносить до населения позицию о "будущем региона в составе России".
Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС
Прямая речь Стремоусова: "Все те, кто саботирует работу на местах, все те, кто не дает в селах конкретной, четкой позиции относительно нашего будущего развития в составе Российской Федерации, будут в ближайшее время отстранены. Многие будут просто наказаны".
Предыстория:
- На Херсонщине оккупационная власть организовала празднование дня Росии, которое местные жители проигнорировали.
- 11 июня российский паспорт во всем Херсоне взяли только 23 человека, среди них – коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.
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