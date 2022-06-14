Окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до ППО на Донеччині – розвідка

Російські загарбники на Донеччині намагалися здати на брухт комплектуючі до комплексу ППО, щоб зробити свою техніку небоєздатною і не потрапити на передові позиції.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Facebook

Дослівно ГУР: "Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники познімали з бойових машин "Тор-М2У" блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів".



Деталі: За даними розвідки, "росіян, як завжди, підвела жадібність" – у пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, а та відразу повідомила про "бізнесменів" у так зване "МДБ ДНР".



У ГУР зазначили, що тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків нібито бойовими діями, а окупанти, які хотіли здали комплектуючі на металолом, продовжують службу в піхотних підрозділах на передовій.



Розвідники також оприлюднили список командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу, які діють на Донецькому напрямку.

"Усіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", – підсумували у ГУР.

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