Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до ППО на Донеччині – розвідка

Ірина БалачукВівторок, 14 червня 2022, 11:23
Російська техніка на території України. Фото з сайту ГУР

Російські загарбники на Донеччині намагалися здати на брухт комплектуючі до комплексу ППО, щоб зробити свою техніку небоєздатною і не потрапити на передові позиції.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Facebook

Дослівно ГУР: "Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники познімали з бойових машин "Тор-М2У" блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів".

Деталі: За даними розвідки, "росіян, як завжди, підвела жадібність" – у пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, а та відразу повідомила про "бізнесменів" у так зване "МДБ ДНР".

У ГУР зазначили, що тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків нібито бойовими діями, а окупанти, які хотіли здали комплектуючі на металолом, продовжують службу в піхотних підрозділах на передовій.

Розвідники також оприлюднили список командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу, які діють на Донецькому напрямку.

"Усіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", – підсумували у ГУР.

Передісторія:

Теми: Донецька областьрозвідка
Головне сьогодні

Уряд погодив "транспортний безвіз" з ЄС, угоду підпишуть до кінця червня

Вибухи на Львівщині й Тернопільщині: ППО збила ракету, мінімум 4 постраждалих

Українське посвідчення водія можна обміняти на документ єврозразка

Відомий київський активіст Роман Ратушний загинув на фронті

Суд заборонив партію Мураєва

аудіо Перехоплення СБУ: окупанти відмовляються йти в атаку – бояться прямого зіткнення з ЗСУ

Усі новини...
Донецька область
За добу росіяни вбили ще 3 цивільних на Донеччині
Ще один мер на Донеччині перейшов на бік ворога
Окупанти вдарили по Донеччині надзвуковими ракетами - МВС
Останні новини
18:47
На тлі обвалу ринку найбільша криптобіржа США Coinbase скорочує 20% штату
18:41
Росіяни ведуть штурмові дії на Харківщині й Луганщині – зведення Генштабу
18:40
Україна має кращу антикорупційну інфраструктуру, ніж багато членів ЄС – Зеленський
18:30
Бояться додаткових санкцій: Мінфін РФ закрив дані про витрати за різними статтями бюджету
18:14
Українські випускники шкіл зможуть скласти спрощене ЗНО в США: як це зробити
18:11
Росіяни захопили Херсонський університет і викрали проректора – ЗМІ
18:08
У МОЗ розповіли, хто не може бути донором крові постійно чи тимчасово
18:04
ППО а не ПРО: Повітряні сили пояснили, чому не всі ракети ворога вдається збити
18:03
Зеленський на питання, чи буде Україна обстрілювати РФ: "Ми не терористи"
18:02
Фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15% – голова Нацдержслужби
Усі новини...