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Оккупанты пытались сдать на металлолом комплектующие к ПВО в Донецкой области – разведка

Ирина БалачукВторник, 14 июня 2022, 11:23
Оккупанты пытались сдать на металлолом комплектующие к ПВО в Донецкой области – разведка
Российская техника на территории Украины. Фото с сайта ГУР

Российские захватчики в Донецкой области пытались сдать на металлолом комплектующие к комплексу ПВО, чтобы сделать свою технику небоеспособной и не попасть на передовые позиции.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Facebook

Дословно ГУР: "Чтобы не попасть на передовые позиции, командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Захватчики сняли с боевых машин "Тор-М2У" блоки управления и решили продать их в пункте приемки драгоценных металлов".

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Детали: По данным разведки, "россиян, как всегда, подвела жадность" – в пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с женщиной, принимающей лом, – а та сразу сообщила о "бизнесменах" в так называемое "МГБ ДНР".

В ГУР отметили, что теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты, которые хотели сдать комплектующие на металлолом, продолжают службу в пехотных подразделениях на передовой.

Разведчики также обнародовали список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа, действующих на Донецком направлении.

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"Все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", – подытожили в ГУР.

Предыстория:

  • Ранее СБУ обнародовала перехваченный телефонный разговор россиян, который засвидетельствовал, что оккупанты отказываются идти в атаку, потому что боятся прямого столкновения с ВСУ.

Темы: Донецкая областьразведка
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