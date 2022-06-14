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Обстріли Дніпропетровщини: у Зеленодольску загинула мирна мешканка

Вівторок, 14 червня 2022, 11:45
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ВСУ

Від обстрілів окупантів Зеленодольської громади Дніпропетровської області загинула мирна мешканка.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова Резніченка: "Її тіло знайшли сьогодні вранці (14 червня – ред.) біля дачного будинку. На жаль, це вже третя смерть від ворожих "Ураганів" за останній тиждень".

Деталі: За словами голови ОВА, російські військові щодня обстрілюють громади області у Криворізькому та Синельниківському районах.

Що було раніше: Уночі 14 червня російські війська обстріляли два райони Дніпропетровської області з РСЗВ "Ураган".

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Теми: Дніпропетровська областьвійнажертви
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