Обстріли Дніпропетровщини: у Зеленодольску загинула мирна мешканка
Вівторок, 14 червня 2022, 11:45
Від обстрілів окупантів Зеленодольської громади Дніпропетровської області загинула мирна мешканка.
Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко в Telegram
Пряма мова Резніченка: "Її тіло знайшли сьогодні вранці (14 червня – ред.) біля дачного будинку. На жаль, це вже третя смерть від ворожих "Ураганів" за останній тиждень".
Реклама:
Деталі: За словами голови ОВА, російські військові щодня обстрілюють громади області у Криворізькому та Синельниківському районах.
Що було раніше: Уночі 14 червня російські війська обстріляли два райони Дніпропетровської області з РСЗВ "Ураган".