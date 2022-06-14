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Обстрелы Днепропетровщины: в Зеленодольске погибла мирная жительница

Вторник, 14 июня 2022, 11:45
Обстрелы Днепропетровщины: в Зеленодольске погибла мирная жительница
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

От обстрелов оккупантов Зеленодольской общины Днепропетровской области погибла мирная жительница.

Источник: глава ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ее тело обнаружили сегодня утром (14 июня – ред.) возле дачного дома.К сожалению, это уже третья смерть от вражеских "Ураганов" за последнюю неделю".

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Детали: По словам главы ОВА, российские военные ежедневно обстреливают общины области в Криворожском и Синельниковском районах.

Что было раньше: Ночью 14 июня российские войска обстреляли два района Днепропетровской области из РСЗО "Ураган".

Темы: Днепропетровская областьвойнажертвы
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