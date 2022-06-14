Обстрелы Днепропетровщины: в Зеленодольске погибла мирная жительница
Вторник, 14 июня 2022, 11:45
От обстрелов оккупантов Зеленодольской общины Днепропетровской области погибла мирная жительница.
Источник: глава ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Ее тело обнаружили сегодня утром (14 июня – ред.) возле дачного дома.К сожалению, это уже третья смерть от вражеских "Ураганов" за последнюю неделю".
Детали: По словам главы ОВА, российские военные ежедневно обстреливают общины области в Криворожском и Синельниковском районах.
Что было раньше: Ночью 14 июня российские войска обстреляли два района Днепропетровской области из РСЗО "Ураган".
ВИДЕО ДНЯ