Росія економить сучасні ракети і б’є по Україні радянськими – Повітряні сили
Російські окупанти стали економити сучасні ракети – по Україні запускають застарілі радянські зразки.
Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ
Пряма мова Ігната: "Останнім часом зберігається тенденція економії Росією високоточних, дорогих ракет. І наразі противник все частіше застосовує радянські типи ракет – Х-59 та Х-22. Остання надзвичайно потужна ракета, руйнівна частина якої становить 900 кілограм. Вона залишає за собою великі руйнування. Але її основний недолік – вона летить не в ціль, дуже часто під ударом цивільні об’єкти".
Деталі: За словами Ігната, українські зенітно-ракетні війська з початку повномасштабного вторгнення Росії збили понад 500 повітряних цілей ворога. Це російські крилаті ракети, БПЛА, літаки та вертольоти.
Речник Повітряних сил також додав, що вже близько 2 місяців російська авіація не залітає на територію України, яку контролюють ЗСУ.
Над окупованою територією росіяни застосовують вертольоти та ударну авіацію.
Передісторія:
- В обідню пору 14 червня на Тернопільщині повідомляли про вибухи. На Львівщині працювала Протиповітряна оборона, за попередніми даними, збита ракета пошкодила об'єкт інфраструктури, інформація щодо потерпілих уточнюється.
- Над Хмельниччиною 14 червня збили російську ракету.