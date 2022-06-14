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Росія економить сучасні ракети і б’є по Україні радянськими – Повітряні сили

Ірина БалачукВівторок, 14 червня 2022, 15:13
Росія економить сучасні ракети і б’є по Україні радянськими – Повітряні сили
Юрій Ігнат. Фото Медіацентру Україна – Укрінформ

Російські окупанти стали економити сучасні ракети – по Україні запускають застарілі радянські зразки.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ

Пряма мова Ігната: "Останнім часом зберігається тенденція економії Росією високоточних, дорогих ракет. І наразі противник все частіше застосовує радянські типи ракет – Х-59 та Х-22. Остання надзвичайно потужна ракета, руйнівна частина якої становить 900 кілограм. Вона залишає за собою великі руйнування. Але її основний недолік – вона летить не в ціль, дуже часто під ударом цивільні об’єкти".

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Деталі: За словами Ігната, українські зенітно-ракетні війська з початку повномасштабного вторгнення Росії збили понад 500 повітряних цілей ворога. Це російські крилаті ракети, БПЛА, літаки та вертольоти.

Речник Повітряних сил також додав, що вже близько 2 місяців російська авіація не залітає на територію України, яку контролюють ЗСУ.

Над окупованою територією росіяни застосовують вертольоти та ударну авіацію.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • В обідню пору 14 червня на Тернопільщині повідомляли про вибухи. На Львівщині працювала Протиповітряна оборона, за попередніми даними, збита ракета пошкодила об'єкт інфраструктури, інформація щодо потерпілих уточнюється.
  • Над Хмельниччиною 14 червня збили російську ракету.

Теми: РосіявійназброяСРСР
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