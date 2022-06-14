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Россия экономит современные ракеты и бьет по Украине советскими – Воздушные силы

Ирина БалачукВторник, 14 июня 2022, 15:13
Россия экономит современные ракеты и бьет по Украине советскими – Воздушные силы
Юрий Игнат. Фото Медиацентра Украина – Укринформ

Российские оккупанты стали экономить современные ракеты – по Украине запускают устаревшие советские образцы.

Источник: пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ

Прямая речь Игната: "В последнее время сохраняется тенденция экономии Россией высокоточных, дорогих ракет. И сейчас противник все чаще применяет советские типы ракет – Х-59 и Х-22. Последняя очень мощная ракета, разрушительная часть которой составляет 900 килограмм. Она оставляет после себя большие разрушения. Но ее основной недостаток – она летит не в цель, очень часто под ударом гражданские объекты".

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Детали: По словам Игната, украинские зенитно-ракетные войска с начала полномасштабного вторжения России сбили более 500 воздушных целей врага. Это российские крылатые ракеты, БПЛА, самолеты и вертолеты.

Пресс-секретарь Воздушных сил также добавил, что уже около 2 месяцев российская авиация не залетает на территорию Украины, которую контролируют ВСУ.

Над оккупированной территорией россияне применяют вертолеты и ударную авиацию.

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Предыстория: 

  • В обед 14 июня в Тернопольской области сообщали о взрывах. Во Львовской области работала Противовоздушная оборона, по предварительным данным, сбитая ракета повредила объект инфраструктуры, информация о пострадавших уточняется.
  • Над Хмельницкой областью 14 июня сбили российскую ракету.

Темы: РосcиявойнаоружиеСССР
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