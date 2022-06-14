Россия экономит современные ракеты и бьет по Украине советскими – Воздушные силы

Российские оккупанты стали экономить современные ракеты – по Украине запускают устаревшие советские образцы.

Источник: пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ

Прямая речь Игната: "В последнее время сохраняется тенденция экономии Россией высокоточных, дорогих ракет. И сейчас противник все чаще применяет советские типы ракет – Х-59 и Х-22. Последняя очень мощная ракета, разрушительная часть которой составляет 900 килограмм. Она оставляет после себя большие разрушения. Но ее основной недостаток – она летит не в цель, очень часто под ударом гражданские объекты".

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Детали: По словам Игната, украинские зенитно-ракетные войска с начала полномасштабного вторжения России сбили более 500 воздушных целей врага. Это российские крылатые ракеты, БПЛА, самолеты и вертолеты.

Пресс-секретарь Воздушных сил также добавил, что уже около 2 месяцев российская авиация не залетает на территорию Украины, которую контролируют ВСУ.

Над оккупированной территорией россияне применяют вертолеты и ударную авиацию.

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