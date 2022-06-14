Окупанти не можуть набрати "народну міліцію" з місцевих, вербують неповнолітніх - ЦНС

В окупованих містах у росіян не виходить залучити місцеве населення до лав так званої "народної міліції" для охорони порядку.

Джерело: сайт Центру національного спротиву

Деталі: Зокрема, в Чаплинці Херсонської області з 10 тисяч мешканців до окупантів пішли служити лише четверо колаборантів. Це стосується й інших регіонів.

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За даними ЦНС, через це російські загарбники залучають до "роботи" у цих загонах неповнолітніх.

У той же час окупанти насильно змушують місцевих чоловіків, які відмовились від "співпраці", до інженерних робіт на передовій.

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