Окупанти не можуть набрати "народну міліцію" з місцевих, вербують неповнолітніх - ЦНС
Вівторок, 14 червня 2022, 16:00
В окупованих містах у росіян не виходить залучити місцеве населення до лав так званої "народної міліції" для охорони порядку.
Джерело: сайт Центру національного спротиву
Деталі: Зокрема, в Чаплинці Херсонської області з 10 тисяч мешканців до окупантів пішли служити лише четверо колаборантів. Це стосується й інших регіонів.
За даними ЦНС, через це російські загарбники залучають до "роботи" у цих загонах неповнолітніх.
У той же час окупанти насильно змушують місцевих чоловіків, які відмовились від "співпраці", до інженерних робіт на передовій.
Передісторія:
- 11 червня за російськими паспортами з усього Херсона прийшли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.
- На початку квітня Запорізька ОВА повідомляла, що росіяни в області розшукують чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх у військкомати, а з українських поліцейських через залякування та тиск на їхні сім'ї створюють загони так званої "народної міліції".
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