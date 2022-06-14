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Оккупанты не могут набрать "народную милицию" из местных, вербуют несовершеннолетних - ЦНС

"Украинская правда"Вторник, 14 июня 2022, 16:00
Иллюстративное фото из Facebook ГУ разведки МОУ

В оккупированных городах у россиян не получается привлечь местное население в ряды так называемой "народной милиции" для охраны порядка.

Источник: сайт Центра национального сопротивления

Детали: В частности, в Чаплинке Херсонской области из 10 тысяч жителей к оккупантам пошли служить только четверо коллаборантов. Это касается и других регионов.

По данным ЦНС, из-за этого российские захватчики привлекают к "работе" в этих отрядах несовершеннолетних.

В то же время оккупанты насильно заставляют местных мужчин, отказавшихся от "сотрудничества", к инженерным работам на передовой.

Предыстория:

  • 11 июня за российскими паспортами со всего Херсона пришли всего 23 человека, среди них – коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.
  • В начале апреля Запорожская ОВА сообщала, что россияне в области разыскивают мужчин призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы, а из украинских полицейских из-за запугивания и давления на их семьи создают отряды так называемой "народной милиции".

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Темы: войнаХерсонская область
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