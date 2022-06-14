Оккупанты не могут набрать "народную милицию" из местных, вербуют несовершеннолетних - ЦНС
Вторник, 14 июня 2022, 16:00
В оккупированных городах у россиян не получается привлечь местное население в ряды так называемой "народной милиции" для охраны порядка.
Источник: сайт Центра национального сопротивления
Детали: В частности, в Чаплинке Херсонской области из 10 тысяч жителей к оккупантам пошли служить только четверо коллаборантов. Это касается и других регионов.
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По данным ЦНС, из-за этого российские захватчики привлекают к "работе" в этих отрядах несовершеннолетних.
В то же время оккупанты насильно заставляют местных мужчин, отказавшихся от "сотрудничества", к инженерным работам на передовой.
Предыстория:
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- 11 июня за российскими паспортами со всего Херсона пришли всего 23 человека, среди них – коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.
- В начале апреля Запорожская ОВА сообщала, что россияне в области разыскивают мужчин призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы, а из украинских полицейских из-за запугивания и давления на их семьи создают отряды так называемой "народной милиции".