Оккупанты не могут набрать "народную милицию" из местных, вербуют несовершеннолетних - ЦНС

В оккупированных городах у россиян не получается привлечь местное население в ряды так называемой "народной милиции" для охраны порядка.

Источник: сайт Центра национального сопротивления

Детали: В частности, в Чаплинке Херсонской области из 10 тысяч жителей к оккупантам пошли служить только четверо коллаборантов. Это касается и других регионов.

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По данным ЦНС, из-за этого российские захватчики привлекают к "работе" в этих отрядах несовершеннолетних.

В то же время оккупанты насильно заставляют местных мужчин, отказавшихся от "сотрудничества", к инженерным работам на передовой.

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