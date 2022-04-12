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Запорізька область: окупанти примусово відправляють чоловіків до військкоматів та "народної міліції"

Ірина БалачукВівторок, 12 квітня 2022, 10:08

Російські загарбники у Запорізькій області вишукують чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів, а з українських поліцейських через залякування та тиск на їхні родини окупанти створюють загони так званої "народної міліції".

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "На тимчасово зайнятих росіянами територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Окрім того, окупанти проводять рейди комунальними закладами для виявлення чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів. З числа українських поліцейських, через залякування та тиск на їхніх близьких та родини, окупанти створюють загони так званої "народної міліції"".

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Деталі: У Мелітопольському районі окупанти проводять обшуки у помешканнях людей – шукають зброю, документи, запаси харчів. Також загарбники намагаються отримати інформацію про воїнів АТО/ООС, військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України.

Складною є ситуація в Енергодарі – окупанти намагаються повністю ізолювати місто, ввести в ньому свої порядки, призначають керівників комунальних установ і змушують підприємців отримувати спеціальних дозвіл на діяльність, аби повністю її контролювати або заборонити.

Крім того, у своїх пабліках розповсюджують неправдиву інформацію про те, що ЗСУ розбиті російськими військами.

Окупанти нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема російських пенсій.

У Гуляйполі тимчасово немає зв'язку, але вже ведуться ремонтні роботи.

Російські окупанти розміщують живу силу і техніку у житловій забудові та центральних районах захоплених міст і сіл Запорізької та Херсонської областей. Також є випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.

У ЗОВА підкреслили, що у Запорізькій області точаться запеклі бої, але українські захисники утримують позицій, а на деяких напрямках відтісняють ворога, тож ситуація залишається контрольованою.

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Теми: Запорізька областьвійнаЕнергодар
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