Запорізька область: окупанти примусово відправляють чоловіків до військкоматів та "народної міліції"
Російські загарбники у Запорізькій області вишукують чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів, а з українських поліцейських через залякування та тиск на їхні родини окупанти створюють загони так званої "народної міліції".
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно ЗОВА: "На тимчасово зайнятих росіянами територіях Запорізької області діють мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.
Окрім того, окупанти проводять рейди комунальними закладами для виявлення чоловіків призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів. З числа українських поліцейських, через залякування та тиск на їхніх близьких та родини, окупанти створюють загони так званої "народної міліції"".
Деталі: У Мелітопольському районі окупанти проводять обшуки у помешканнях людей – шукають зброю, документи, запаси харчів. Також загарбники намагаються отримати інформацію про воїнів АТО/ООС, військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України.
Складною є ситуація в Енергодарі – окупанти намагаються повністю ізолювати місто, ввести в ньому свої порядки, призначають керівників комунальних установ і змушують підприємців отримувати спеціальних дозвіл на діяльність, аби повністю її контролювати або заборонити.
Крім того, у своїх пабліках розповсюджують неправдиву інформацію про те, що ЗСУ розбиті російськими військами.
Окупанти нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема російських пенсій.
У Гуляйполі тимчасово немає зв'язку, але вже ведуться ремонтні роботи.
Російські окупанти розміщують живу силу і техніку у житловій забудові та центральних районах захоплених міст і сіл Запорізької та Херсонської областей. Також є випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі.
У ЗОВА підкреслили, що у Запорізькій області точаться запеклі бої, але українські захисники утримують позицій, а на деяких напрямках відтісняють ворога, тож ситуація залишається контрольованою.
Передісторія:
- Росіяни та їхні поплічники в Енергодарі Запорізької області почали створювати фейкові органи влади.
- 8 квітня стало відомо, що ворог взяв під свій контроль приміщення "Укртелекому" в Енергодарі.
- В окупованому Мелітополі Запорізької області російські військові пропонують українським чоловікам вступати до лав російської армії.
- 5 квітня представники російських окупаційних військ викрали в Запорізькій області дружину українського військовослужбовця.
- У тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні, у медзакладі перебували поранені російські військові.