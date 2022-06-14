Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд заборонив дві партії херсонських колаборантів

Катерина ТищенкоВівторок, 14 червня 2022, 16:45
Суд заборонив дві партії херсонських колаборантів
Реклама Сальдо часів виборчої кампанії 2020, МОСТ

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію колишнього мера Херсона "Блок Володимира Сальдо", якого окупанти призначили головою своєї адміністрації та партію "Держава", де членом ради розвитку був херсонський колаборант Кирило Стремоусов.

Джерело: рух Чесно

Деталі: Таке рішення суд прийняв у вівторок. Майно цих партій та всіх їхніх осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Реклама:

Рух зазначає, що це вже п’ята та шоста проросійські партії, які за останні дні були заборонені в судовому порядку. Раніше під забороною опинилися "Опоблок", НАШІ, "Соціалісти", "Справедливість та розвиток". Єдина партія, яка подала зустрічний позов – це проросійський політичний проєкт "Прогресивна соцпартія України" Наталії Вітренко.

Довідково: Партія "Блок Володимира Сальдо" названа на честь колишнього мера Херсона Володимир Сальдо. Регіональний проросійський політичний проєкт зареєстрували у 2019 році, незадовго до місцевих виборів 2020 року.

Прокуратура Херсонської області відкрила проти Сальдо провадження, оскільки він став одним із 23 зрадників Херсонщини, які взяли російський паспорт.  

ВІДЕО ДНЯ

Крім Сальдо, у партії є ще 3 зрадників, які входять у так званий "Комитет спасення Херсонщины "За мир и порядок": чинний депутат міськради Ігор Семенчев, депутат райради Сергій Черевко та кандидат в депутати райради від "Блок Володимира Сальдо" Дмитро Савлученко.

Членами партії "Держава" є херсонський колаборант Кирило Стремоусов, який входив у раду розвитку партії, голова партії Дмитро Василець, якого звинувачують у сприянні діяльності терористичної організації, та ще кілька колаборантів.

Партія "Держава" була зареєстрована 1999 року. Вона позиціонувала себе як лівоцентристська та проросійська партія, заявляла про тисячі членів та осередки у всіх регіонах країни.

У 2020 році партію очолив блогер та пропагандист, якого раніше арештовували за звинуваченнями в допомозі російським бойовиками та за сприяння сепаратистському телеканалу "Новороссия ТВ", Дмитро Василець.

Теми: колабораціяХерсонська областьпартії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
колаборація
Розвідка вибухово привітала окупантів зі святами: у вікно колаборанта залетів дрон-камікадзе
Вивідував дані про ТЕЦ, займаючись їхнім страхуванням – СБУ затримала агента РФ
На Донеччині група жінок працювала на ФСБ і "вагнерівців", керувала нею з Росії українка
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: