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Суд заборонив дві партії херсонських колаборантів

Катерина ТищенкоВівторок, 14 червня 2022, 16:45
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Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію колишнього мера Херсона "Блок Володимира Сальдо", якого окупанти призначили головою своєї адміністрації та партію "Держава", де членом ради розвитку був херсонський колаборант Кирило Стремоусов.

Джерело: рух Чесно

Деталі: Таке рішення суд прийняв у вівторок. Майно цих партій та всіх їхніх осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Рух зазначає, що це вже п’ята та шоста проросійські партії, які за останні дні були заборонені в судовому порядку. Раніше під забороною опинилися "Опоблок", НАШІ, "Соціалісти", "Справедливість та розвиток". Єдина партія, яка подала зустрічний позов – це проросійський політичний проєкт "Прогресивна соцпартія України" Наталії Вітренко.

Довідково: Партія "Блок Володимира Сальдо" названа на честь колишнього мера Херсона Володимир Сальдо. Регіональний проросійський політичний проєкт зареєстрували у 2019 році, незадовго до місцевих виборів 2020 року.

Прокуратура Херсонської області відкрила проти Сальдо провадження, оскільки він став одним із 23 зрадників Херсонщини, які взяли російський паспорт.  

Крім Сальдо, у партії є ще 3 зрадників, які входять у так званий "Комитет спасення Херсонщины "За мир и порядок": чинний депутат міськради Ігор Семенчев, депутат райради Сергій Черевко та кандидат в депутати райради від "Блок Володимира Сальдо" Дмитро Савлученко.

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Членами партії "Держава" є херсонський колаборант Кирило Стремоусов, який входив у раду розвитку партії, голова партії Дмитро Василець, якого звинувачують у сприянні діяльності терористичної організації, та ще кілька колаборантів.

Партія "Держава" була зареєстрована 1999 року. Вона позиціонувала себе як лівоцентристська та проросійська партія, заявляла про тисячі членів та осередки у всіх регіонах країни.

У 2020 році партію очолив блогер та пропагандист, якого раніше арештовували за звинуваченнями в допомозі російським бойовиками та за сприяння сепаратистському телеканалу "Новороссия ТВ", Дмитро Василець.

Теми: колабораціяХерсонська областьпартії
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