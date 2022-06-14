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Суд запретил две партии херсонских коллаборантов

Катерина ТищенкоВторник, 14 июня 2022, 16:45
Суд запретил две партии херсонских коллаборантов
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Восьмой апелляционный суд Львова запретил партию бывшего мэра Херсона "Блок Владимира Сальдо", которого оккупанты назначили главой своей администрации и партию "Держава", где членом совета развития был херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.

Источник: движение Чесно

Детали: Такое решение суд принял во вторник. Имущество этих партий и всех их организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

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Движение отмечает, что это уже пятая и шестая пророссийские партии, которые за последние дни были запрещены в судебном порядке. Ранее под запретом оказались "Оппоблок", НАШИ, "Социалисты", "Справедливость и развитие". Единственная партия, подавшая встречный иск – это пророссийский политический проект "Прогрессивная соцпартия Украины" Натальи Витренко.

Справка: Партия "Блок Владимира Сальдо" названа в честь бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо. Региональный пророссийский политический проект был зарегистрирован в 2019 году, незадолго до местных выборов 2020 года.

Прокуратура Херсонской области открыла против Сальдо производство, поскольку он стал одним из 23 предателей Херсонщины, взявших российский паспорт.

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Кроме Сальдо, в партии есть еще 3 предателей, входящих в так называемый "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок": действующий депутат горсовета Игорь Семенчев, депутат райсовета Сергей Черевко и кандидат в депутаты райсовета от "Блок Владимира Сальдо" Дмитрий Савлученко.

Членами партии "Держава" являются херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, входивший в совет развития партии, председатель партии Дмитрий Василец, обвиняемый в содействии деятельности террористической организации, и еще несколько коллаборантов.

Партия "Держава" была зарегистрирована в 1999 году. Она позиционировала себя как левоцентристская и пророссийская партия, заявляла о тысячах членов и центрах во всех регионах страны.

В 2020 году партию возглавил блогер и пропагандист, ранее арестованный по обвинениям в помощи российским боевикам и при содействии сепаратистскому телеканалу "Новороссия ТВ", Дмитрий Василец.

Темы: коллаборационизмХерсонская областьпартии
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