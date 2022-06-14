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Ліга націй: збірна України з футболу розходиться миром з Ірландією

Валентина РоманенкоВівторок, 14 червня 2022, 23:38
Ліга націй: збірна України з футболу розходиться миром з Ірландією
фото Євгена Кравса, УАФ

Національна збірна України з футболу зіграла внічию 1:1 з командою Ірландії у третьому матчі нинішнього сезону Ліги націй УЄФА.

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: Збірна України з футболу завершила двотижневий матчевий період червня 2022 року. В останньому п'ятому поєдинку Україна у польському Лодзі приймала збірну Ірландії в рамках Ліги націй.

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До цього матчу Україна підійшла у статусі лідера своєї групи Ліги націй - 6 очок за два зіграні матчі. Ірландія мала 3 очки після трьох матчів. Ці команди уже зустрічалися між собою: гру в Дубліні виграла команда Олександра Петракова (1:0).

У порівнянні з матчем у Дубліні, Україна зробила одразу сім змін у стартовому складі. Зокрема, повернувся до основи Андрій Ярмоленко, який відновився після хвороби.

У першому таймі матчу Україна - Ірландія команди не створили багато моментів, але одну зі своїх нагод вдалося реалізувати гостям. На 31-й хвилині центральний захисник Нейтан Коллінз перехопив м'яча у центрі поля, обійшов кількох українців і пробив повз воротаря Дмитра Різника (дебют в офіційному матчі), 0:1.

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До перерви Україна не відігралася, але змушена була провести одну вимушену заміну - травмувався Руслан Маліновський.

Натомість на самому початку другого тайму рахунок в матчі українцям вдалося зрівняти: Андрій Ярмоленко зібрав навколо себе кількох захисників, і віддав передачу на дальну штангу, де Артем Довбик забив м'яч у порожні ворота, 1:1.

До кінця матчу Україні не вдалося забити переможний гол.

 

Наступні матчі Ліги націй відбудуться уже у вересні 2022 року. Україна зіграє двічі проти Шотландії та одного разу проти Вірменії.

Теми: футбол
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