Лига наций: сборная Украины по футболу расходится миром с Ирландией

Национальная сборная Украины по футболу сыграла вничью 1:1 с командой Ирландии в третьем матче Лиги наций УЕФА.

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: Сборная Украины по футболу завершила двухнедельный матчевый период июня 2022 года. В последнем пятом поединке Украина в польском Лодзе принимала сборную Ирландии в рамках Лиги наций.

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К этому матчу Украина подошла в статусе лидера своей группы Лиги наций – 6 очков за два сыгранных матча. У Ирландии было 3 очка после трех матчей. Эти команды уже встречались между собой: игру в Дублине выиграла команда Александра Петракова (1:0).

По сравнению с матчем в Дублине Украина сделала сразу семь замен в стартовом составе. В частности, вернулся в основу восстановившийся после болезни Андрей Ярмоленко.

В первом тайме матча Украина – Ирландия команды не создали много моментов, но один из своих случаев удалось реализовать гостям. На 31-й минуте центральный защитник Нейтан Коллинз перехватил мяч в центре поля, обошел нескольких украинцев и пробил мимо вратаря Дмитрия Резника (дебют в официальном матче), 0:1.

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До перерыва Украина не отыгралась, но вынуждена была провести одну вынужденную замену – травмировался Руслан Малиновский.

Зато в самом начале второго тайма счет в матче украинцам удалось сравнять: Андрей Ярмоленко собрал вокруг себя нескольких защитников и отдал передачу на дальнюю штангу, где Артем Довбик забил мяч в пустые ворота, 1:1.

До конца матча Украине не удалось забить победный гол.

Следующие матчи Лиги наций пройдут уже в сентябре 2022 года. Украина сыграет дважды против Шотландии и один раз против Армении.