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На Луганщині стає важче, військові стримують ворога з трьох боків – Гайдай

Олена РощінаСереда, 15 червня 2022, 08:11
На Луганщині стає важче, військові стримують ворога з трьох боків – Гайдай
Луганщина, фото Сергія Гайдая

У Луганській області тривають бої за міста, які ще не захопила російська армія, укранським бійцям стає важче оборонятися, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Бої тривають у Сєвєродонецьку, Тошківці та в районі Врубівки, багато поранених в Лисичанську. За останні два дні тільки до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох жителів Лисичанська, а також двох осіб із Золотого.

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Стає важче, але наші військові стримують ворога одразу із трьох боків. Боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють просунутися до Лисичанська. 

Тим не менш, росіяни близько, від чого страждає населення і руйнуються будинки. Так, окупанти обстріляли споруди поблизу колишньої заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі "Склозаводу". 

Деталі: Щонайменше 8 будинків постраждали 14 червня в Лисичанську. 14 будинків зруйновано в Гірському.

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У Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Знищуються багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта. 

"Противник слабкіший у вуличних боях, тому відкриває вогонь з артилерії, через що руйнуються наші домівки", – пояснив Гайдай.

Голова Луганської ОВА додав, що є серйозні пошкодження у навколишніх селах. Те, що вдалося зафіксувати протягом минулої доби: зруйновані шість будинків в Нирковому, чотири – в Миколаївці, три – у Вікторівці.

Завдано авіаударів по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному.

Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляно Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківку, Устинівку, Борівське, Метьолкіне, Білу Гору, Миколаївку, Врубівку.

За словами Гайдая, "російська армія мала невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3".

Евакуйовано ще 52 жителів Лисичанська та Привілля.

До майже зруйнованого Привілля з кожним днем діставатися все складніше, але волонтери, поліцейські й рятувальники роблять усе можливе, аби врятувати жителів області.

Теми: Луганська областьвійнаЛисичанськСєвєродонецьк
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