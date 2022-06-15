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На Луганщине становится тяжелее, военные сдерживают врага с трех сторон - Гайдай

Елена РощинаСреда, 15 июня 2022, 08:11
На Луганщине становится тяжелее, военные сдерживают врага с трех сторон - Гайдай
Луганщина, фото Сергея Гайдая

В Луганской области продолжаются бои за города, которые еще не захватила российская армия, украинским бойцам становится сложнее обороняться, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Бои продолжаются в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске. За последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.

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Становится тяжелее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск.

Тем не менее, россияне близко, от чего страдает население и рушатся дома. Так, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода "Донсода" и несколько домов вблизи. Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода".

Детали: По меньшей мере, 8 домов пострадали 14 июня в Лисичанске. 14 домов разрушены в Горском.

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В Северодонецке враг в очередной раз попал по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные поближе к химическому гиганту.

"Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома", – пояснил Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что есть серьезные повреждения в окрестных селах. То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки: разрушены шесть домов в Нырково, четыре – в Николаевке, три – в Викторовке.

Нанесены авиаудары по Белой Горе, Устиновке и Метелкино.

Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка.

По словам Гайдая, "российская армия имела неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3".

Эвакуированы еще 52 жителя Лисичанска и Приволья.

До почти разрушенного Приволья с каждым днем добираться все сложнее, но волонтеры, полицейские и спасатели делают все возможное, чтобы спасти жителей области.

Темы: Луганская областьвойнаЛисичанскСеверодонецк
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