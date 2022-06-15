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Британська розвідка: Сили РФ контролюють більшу частину Сєвєродонецька, крім промзони

"Європейська правда"Середа, 15 червня 2022, 08:41

Російські сили за місяць важких боїв за Сєвєродонецьк взяли під контроль більшу частину міста, захисники утримують промзону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну РФ проти України. 

"Російська тактика боїв у містах, що спирається на інтенсивне застосування артилерії, спричинила значні побічні втрати по всьому місту. Елементи ЗСУ та кілька сотень цивільних перебувають у підземних бункерах хімзаводу "Азот" у міській промзоні", - йдеться у повідомленні.

 

Далі російські сили скоріш за все будуть зосереджені довкола "Азоту" і, доки українські захисники тримаються, РФ навряд чи зможе кинути їх на інші завдання.

"Дуже малоймовірно, що Росія очікувала такого стійкого опору і такої затяжної війни на виснаження у своєму початковому плануванні вторгнення",  - додають в огляді.

У попередньому огляді прогнозували, що Росія, навіть збільшивши витрати на армію, скоріш за все буде мати проблеми з поповненням запасів техніки через вплив санкцій Заходу та нестачу досвіду у деяких сферах.

Також очікують, що у найближчі місяці успіх у форсуванні річок буде одним із найважливіших визначальних факторів у ході війни.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією CNN, на Заході розглядають три можливі сценарії подальшого розвитку війни.

Теми: СєвєродонецькрозвідкаВелика Британіявійна
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