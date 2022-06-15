Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка: Силы РФ контролируют большую часть Северодонецка, кроме промзоны

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 08:41

Российские силы за месяц тяжелых боев за Северодонецк взяли под контроль большую часть города, защитники удерживают промзону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о войне РФ против Украины.

"Российская тактика боев в городах, опирающаяся на интенсивное применение артиллерии, повлекла за собой значительные сопутствующие разрушения по всему городу. Элементы ВСУ и несколько сотен гражданских находятся в подземных бункерах химзавода "Азот" в городской промзоне", - говорится в сообщении.

Реклама:
 

Далее российские силы, скорее всего, будут сосредоточены вокруг "Азота" и, пока украинские защитники держатся, РФ вряд ли сможет бросить их на другие задачи.

"Очень маловероятно, что Россия ожидала такого стойкого сопротивления и такой затяжной войны на истощение в своем первоначальном планировании вторжения", - добавляют в обзоре.

В предыдущем обзоре прогнозировали, что Россия, даже увеличив расходы на армию, скорее всего будет иметь проблемы с пополнением запасов техники из-за влияния санкций Запада и недостатка опыта в некоторых сферах.

ВИДЕО ДНЯ

Также ожидают, что в ближайшие месяцы успех в форсировании рек станет одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны.

По информации CNN, на Западе рассматривают три возможных сценария дальнейшего развития войны.

Темы: СеверодонецкразведкаВеликобританиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Северодонецк
60-80% Северодонецка оккупанты оставляют без электричества и тепла – Стрюк
Украинцы зря надеялись на человечность россиян
В разрушенном Северодонецке остается около 7 тысяч человек 
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: