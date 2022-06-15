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Британская разведка: Силы РФ контролируют большую часть Северодонецка, кроме промзоны

"Европейская правда"Среда, 15 июня 2022, 08:41

Российские силы за месяц тяжелых боев за Северодонецк взяли под контроль большую часть города, защитники удерживают промзону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о войне РФ против Украины.

"Российская тактика боев в городах, опирающаяся на интенсивное применение артиллерии, повлекла за собой значительные сопутствующие разрушения по всему городу. Элементы ВСУ и несколько сотен гражданских находятся в подземных бункерах химзавода "Азот" в городской промзоне", - говорится в сообщении.

 

Далее российские силы, скорее всего, будут сосредоточены вокруг "Азота" и, пока украинские защитники держатся, РФ вряд ли сможет бросить их на другие задачи.

"Очень маловероятно, что Россия ожидала такого стойкого сопротивления и такой затяжной войны на истощение в своем первоначальном планировании вторжения", - добавляют в обзоре.

В предыдущем обзоре прогнозировали, что Россия, даже увеличив расходы на армию, скорее всего будет иметь проблемы с пополнением запасов техники из-за влияния санкций Запада и недостатка опыта в некоторых сферах.

Также ожидают, что в ближайшие месяцы успех в форсировании рек станет одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны.

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По информации CNN, на Западе рассматривают три возможных сценария дальнейшего развития войны.

Темы: СеверодонецкразведкаВеликобританиявойна
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