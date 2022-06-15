Регіони: ракетний удар по Дніпропетровщині, в окупантів проблеми на Херсонщині

У ніч на 15 червня Харків зазнав поодиноких обстрілів, страждають від атак Дніпропетровська та Миколаївська області, триває боротьба за Луганську та Донецьку області, а в Херсонській області все більше людей відмовляються йти на колаборацію.

Джерело: інформація голів ОВА про ситуацію в регіонах станом на 8-му ранку 15 червня

Деталі: На Дніпропетровщині ворог обстріляв з "Ураганів" Апостолівську громаду. Житлові квартали. Попередньо, четверо людей загинуло, одну людину поранено.

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У Новомосковському районі – два ракетні удари. Сильно пошкоджено об’єкт інфраструктури та дачні будинки. Попередньо, без постраждалих.

Харків: ніч із тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає.

По області – вночі окупанти обстріляли Чугуївський район, зокрема Чкаловську громаду. Горіли будинки та господарчі будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає.

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Загалом за добу по області 6 поранених через обстріли.

Луганщина: штурмові дії у Сєвєродонецьку. У Лисичанську окупанти обстріляли споруди поблизу колишньої заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі Склозаводу.

14 червня щонайменше 8 будинків постраждали в Лисичанську, 14 будинків зруйновано в Гірському. У Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Знищуються багатоповерхівки, розташовані поблизу.

Авіаудари завдано по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному.

Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляно Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківку, Устинівку, Борівське, Метьолкіне, Білу Гору, Миколаївку, Врубівку.

За добу – 8 поранених серед цивільних.

Донеччина: бойові дії та обстріли населених пунктів російськими окупаційними військами не припиняються. Застосовується стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч".

Під вогнем – Авдіївка, Добропілля, смт. Очеретине -2; с. Бердичі, смт. Нью-Йорк; с. Желанне, с. Вірівка.

Пошкоджено 42 об’єкти, серед яких 33 приватних житлових будинки, одна багатоповерхівка, залізнична колія, підприємство "УТОС", автобаза та інші.

Область залишається без газу і частково – без води й електрики. Ремонтні роботи на водогонах та електромережах тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загинуло двоє, поранено троє цивільних.

Миколаївщина: російські війська обстрілювали населені пункти Лепетиха та Березнегувате Березнегуватської громади, Шевченкове Шевченківської громади та Лупареве Галицинівської громади. Також обстрілів зазнала Прибужанівська громада Вознесенського району.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Херсонщина: весь день жителі області повідомляли про численні вибухи та обстріли, зокрема, критична ситуація на всій території Бериславського та деяких населених пунктах Каховського районів.

Знову підтверджується інформація про замінування берегів річки Інгулець, мостів, полів.

"Все більше людей відмовляються співпрацювати із окупантами та місцевими колоборантами, окупанти продовжують захоплення держустанов. Захоплено головний корпус Херсонського державного університету", – інформує ОВА.

Критична ситуація у окупантів і з набором інших працівників, наприклад, поліцейських.

Відносно спокійно ніч минула на Сумщині, Чернігівщині та в інших регіонах України.