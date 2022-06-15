Регионы: ракетный удар по Днепропетровщине, у оккупантов проблемы на Херсонщине

В ночь на 15 июня Харьков подвергся единичным обстрелам, страдают от атак Днепропетровска и Николаевская области, продолжается борьба за Луганскую и Донецкую области, а в Херсонской области все больше людей отказываются идти на коллаборацию.

Источник: информация глав ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра 15 июня

Детали: На Днепропетровщине враг обстрелял из "Ураганов" Апостоловскую общину. Жилые кварталы. Предварительно, четыре человека погибли, один человек ранен.

В Новомосковском районе – два ракетных удара. Сильно поврежден объект инфраструктуры и дачные дома. Предварительно, без пострадавших.

Харьков: ночь с тревогами и единичными обстрелами, пострадавших нет.

По области – ночью оккупанты обстреляли Чугуевский район, в частности Чкаловскую общину. Горели дома и хозяйственные постройки. По предварительным данным, пострадавших нет.

Всего за сутки по области 6 раненых из-за обстрелов.

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Луганщина: штурмовые действия в Северодонецке. В Лисичанске оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода "Донсода" и несколько домов поблизости. Аналогичная ситуация и в районе Стеклозавода.

14 июня по меньшей мере 8 домов пострадали в Лисичанске, 14 домов разрушены в Горском. В Северодонецке враг в очередной раз попал по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные поблизости.

Авиаудары нанесены по Белой Горе, Устиновке и Метелкиному.

Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка.

За сутки – 8 раненых среди гражданских.

Донетчина: боевые действия и обстрелы населенных пунктов российскими оккупационными войсками не прекращаются. Применяется стрелковое оружие, танки, артиллерия, минометы, РСЗО "Град", РСЗО "Смерч".

Под огнем – Авдеевка, Доброполье, пгт. Камышино -2; с. Бердичи, пгт. Нью-Йорк; с. Желанное, с. Веровка.

Повреждены 42 объекта, среди которых 33 частных жилых дома, одна многоэтажка, железнодорожный путь, предприятие "УТОС", автобаза и другие.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Ремонтные работы на водопроводах и электросетях продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Погибли двое, ранены трое гражданских.

Николаевская область: российские войска обстреливали населенные пункты Лепетиха и Березнеговатое, Шевченково Шевченковской общины и Лупарево Галицыновской общины. Также обстрелам подверглась Прибужановская община Вознесенского района.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Херсонщина: весь день жители области сообщали о многочисленных взрывах и обстрелах, в частности, критическая ситуация на всей территории Бериславского и некоторых населенных пунктах Каховского района.

Вновь подтверждается информация о заминировании берегов реки Ингулец, мостов, полей.

"Все больше людей отказываются сотрудничать с оккупантами и местными коллаборантами, оккупанты продолжают захват госучреждений. Захвачен главный корпус Херсонского государственного университета", – сообщает ОВА.

Критическая ситуация у оккупантов и с набором других работников, например, полицейских.

Относительно спокойно ночь прошла в Сумской, Черниговской и других областях Украины.