Росіяни заявили, що Україна нібито обстріляла пункт пропуску у Курській області
Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що Україна нібито обстріляла пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі РФ вранці 15 червня.
Джерело: Старовойт у Telegram
Пряма мова Старовойта: "Сьогодні о 7:30 супротивник з боку України обстріляв пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі. Постраждалих та руйнувань немає".
Деталі: Російський губернатор заявив, що прикордонники РФ нібито "вогнем у відповідь придушили напад".
Чому це важливо: Росія напала на Україну 24 лютого. Після того, як окупанти не змогли захопити Київ, Чернігів та Харків, вони відійшли з Київської, Чернігівської та Сумської областей та зосередили свої сили на сході та півдні України. При цьому Росія зі своєї території регулярно обстрілює прикордонні населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.
Передісторія:
- 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали Російської Федерації.
- Захід побоювався надавати Україні важку зброю далекої дії, нібито, щоб не провокувати Росію.
- Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).
- РСЗВ, про які наполегливо просила Україна, надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії.
- В Росії так злякалися поставок РСЗВ Україні, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія буде стріляти по центрах прийняття Україною рішень і грозиться, що ці центри знаходяться не в Києві.