Росіяни заявили, що Україна нібито обстріляла пункт пропуску у Курській області

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що Україна нібито обстріляла пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі РФ вранці 15 червня.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Сьогодні о 7:30 супротивник з боку України обстріляв пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі. Постраждалих та руйнувань немає".

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Деталі: Російський губернатор заявив, що прикордонники РФ нібито "вогнем у відповідь придушили напад".

Чому це важливо: Росія напала на Україну 24 лютого. Після того, як окупанти не змогли захопити Київ, Чернігів та Харків, вони відійшли з Київської, Чернігівської та Сумської областей та зосередили свої сили на сході та півдні України. При цьому Росія зі своєї території регулярно обстрілює прикордонні населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.

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