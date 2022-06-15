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Росіяни заявили, що Україна нібито обстріляла пункт пропуску у Курській області

Ірина БалачукСереда, 15 червня 2022, 09:56
Скриншот з google.maps

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що Україна нібито обстріляла пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі РФ вранці 15 червня.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Сьогодні о 7:30 супротивник з боку України обстріляв пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі. Постраждалих та руйнувань немає".

Деталі: Російський губернатор заявив, що прикордонники РФ нібито "вогнем у відповідь придушили напад".

Чому це важливо: Росія напала на Україну 24 лютого. Після того, як окупанти не змогли захопити Київ, Чернігів та Харків, вони відійшли з Київської, Чернігівської та Сумської областей та зосередили свої сили на сході та півдні України. При цьому Росія зі своєї території регулярно обстрілює прикордонні населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.

Передісторія:

  • 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали Російської Федерації. 
  • Захід побоювався надавати Україні важку зброю далекої дії, нібито, щоб не провокувати Росію.
  • Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).
  • РСЗВ, про які наполегливо просила Україна, надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії. 
  • В Росії так злякалися поставок РСЗВ Україні, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія буде стріляти по центрах прийняття Україною рішень і грозиться, що ці центри знаходяться не в Києві.

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Теми: Росіявійна
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