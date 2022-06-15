Росіяни заявили, що Україна нібито обстріляла пункт пропуску у Курській області

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що Україна нібито обстріляла пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі РФ вранці 15 червня.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Сьогодні о 7:30 супротивник з боку України обстріляв пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі. Постраждалих та руйнувань немає".

Деталі: Російський губернатор заявив, що прикордонники РФ нібито "вогнем у відповідь придушили напад".

Чому це важливо: Росія напала на Україну 24 лютого. Після того, як окупанти не змогли захопити Київ, Чернігів та Харків, вони відійшли з Київської, Чернігівської та Сумської областей та зосередили свої сили на сході та півдні України. При цьому Росія зі своєї території регулярно обстрілює прикордонні населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.

Передісторія:

14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали Російської Федерації.

Захід побоювався надавати Україні важку зброю далекої дії, нібито, щоб не провокувати Росію.

Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).

РСЗВ, про які наполегливо просила Україна, надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії.

В Росії так злякалися поставок РСЗВ Україні, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія буде стріляти по центрах прийняття Україною рішень і грозиться, що ці центри знаходяться не в Києві.