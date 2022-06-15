Россияне заявили, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска в Курской области
Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе РФ утром 15 июня.
Источник: Старовойт в Telegram
Прямая речь Старовойта: "Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет".
Детали: Российский губернатор заявил, что пограничники РФ якобы "ответным огнём подавили нападение".
Почему это важно: Россия напала на Украину 24 февраля. После того, как оккупанты не смогли захватить Киев, Чернигов и Харьков, они отошли из Киевской, Черниговской и Сумской областей и сосредоточили свои силы на востоке и юге Украины. При этом Россия со своей территории регулярно обстреливает приграничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.
Предыстория:
- 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.
- Запад опасался предоставлять Украине тяжелое оружие дальнего действия, якобы чтобы не провоцировать Россию.
- Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).
- РСЗО, о которых упорно просила Украина, предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России.
- В России так испугались поставок РСЗО Украине, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений и грозился, что эти центры находятся не в Киеве.