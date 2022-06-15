Россияне заявили, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска в Курской области

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе РФ утром 15 июня.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет".

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Детали: Российский губернатор заявил, что пограничники РФ якобы "ответным огнём подавили нападение".

Почему это важно: Россия напала на Украину 24 февраля. После того, как оккупанты не смогли захватить Киев, Чернигов и Харьков, они отошли из Киевской, Черниговской и Сумской областей и сосредоточили свои силы на востоке и юге Украины. При этом Россия со своей территории регулярно обстреливает приграничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

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