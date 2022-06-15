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Россияне заявили, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска в Курской области

Ирина БалачукСреда, 15 июня 2022, 09:56
Скриншот из google.maps

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе РФ утром 15 июня.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет".

Детали: Российский губернатор заявил, что пограничники РФ якобы "ответным огнём подавили нападение".

Почему это важно: Россия напала на Украину 24 февраля. После того, как оккупанты не смогли захватить Киев, Чернигов и Харьков, они отошли из Киевской, Черниговской и Сумской областей и сосредоточили свои силы на востоке и юге Украины. При этом Россия со своей территории регулярно обстреливает приграничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

Предыстория:

  • 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.
  • Запад опасался предоставлять Украине тяжелое оружие дальнего действия, якобы чтобы не провоцировать Россию.
  • Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).
  • РСЗО, о которых упорно просила Украина, предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России.
  • В России так испугались поставок РСЗО Украине, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений и грозился, что эти центры находятся не в Киеве.

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Темы: Росcиявойна
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