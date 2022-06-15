Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне заявили, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска в Курской области

Ирина БалачукСреда, 15 июня 2022, 09:56
Россияне заявили, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска в Курской области
Скриншот из google.maps

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе РФ утром 15 июня.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет".

Реклама:

Детали: Российский губернатор заявил, что пограничники РФ якобы "ответным огнём подавили нападение".

Почему это важно: Россия напала на Украину 24 февраля. После того, как оккупанты не смогли захватить Киев, Чернигов и Харьков, они отошли из Киевской, Черниговской и Сумской областей и сосредоточили свои силы на востоке и юге Украины. При этом Россия со своей территории регулярно обстреливает приграничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.
  • Запад опасался предоставлять Украине тяжелое оружие дальнего действия, якобы чтобы не провоцировать Россию.
  • Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).
  • РСЗО, о которых упорно просила Украина, предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России.
  • В России так испугались поставок РСЗО Украине, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений и грозился, что эти центры находятся не в Киеве.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
Все новости...
Реклама: