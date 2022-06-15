Россияне заявили, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска в Курской области

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что Украина якобы обстреляла пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе РФ утром 15 июня.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет".

Детали: Российский губернатор заявил, что пограничники РФ якобы "ответным огнём подавили нападение".

Почему это важно: Россия напала на Украину 24 февраля. После того, как оккупанты не смогли захватить Киев, Чернигов и Харьков, они отошли из Киевской, Черниговской и Сумской областей и сосредоточили свои силы на востоке и юге Украины. При этом Россия со своей территории регулярно обстреливает приграничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

Предыстория:

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы Российской Федерации.

Запад опасался предоставлять Украине тяжелое оружие дальнего действия, якобы чтобы не провоцировать Россию.

Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).

РСЗО, о которых упорно просила Украина, предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России.

В России так испугались поставок РСЗО Украине, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений и грозился, что эти центры находятся не в Киеве.