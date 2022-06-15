США передаватимуть Україні розвіддані для ударів системами залпового вогню
США планують передавати Україні розвідувальну інформацію для завдання ударів за допомогою реактивних систем залпового вогню
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Міноборони США
Деталі: За даними Пентагону, зараз українські військові закінчують навчання з використання систем HIMARS та MLRS.
Сполучені Штати визнали, що наразі у Москви більше артилерії, ніж у Києва. Вашингтон вкотре сказав, що планує забезпечити українську армію всім необхідним для ураження цілей на території України.
Загалом, за словами речника, США схвалили надання 108 таких гаубиць
Теоретично HIMARS і MLRS можуть досягати цілей у Росії. При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що українська армія не обстрілюватиме цивільних об’єктів у сусідній країні.
США заявляли, що дальність HIMARS, які поставляються Києву, не перевищуватиме 80 кілометрів.
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Передісторія:
- Українське військово-політичне керівництво неодноразово наполягало на постачанні українському війську сучасних пускових установок MLRS i Himars, які можуть використовувати як реактивні системи залпового вогню з дальністю більшою, ніж у решти систем на озброєнні України.
- Посадовці у Вашингтоні провели низку закритих зустрічей з представниками української влади, щоби підтвердити зобов'язання не завдавати ударів у глибокий тил Росії в разі, якщо США погодяться надати подібні установки.