Єрмак підганяє партнерів щодо MLRS: Україна розплачується життями людей

Глава Офісу президента Андрій Єрмак нагадує заходу, що Україні потрібні сучасна реактивна система залпового вогню (MLRS), і через зволікання гинуть українці та руйнуються міста.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "У США продовжується дискусія щодо MLRS для України. Як пише CNN, союзники можуть передати нам передові ракетні системи, якщо ухвалять рішення наступного тижня. Ми регулярно пояснюємо нашим партнерам його терміновість.

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Так, ми вдячні за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і здобути відчутну перевагу на фронті нам допоможуть саме сучасні MLRS.

Вони потрібні нам вже на вчора, як і системи ППО, танки та інша зброя, про яку ми просимо для того, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території.

Загроза Третьої світової війни існує, але і цьому можна запобігти, якщо перемогти Росію військовим шляхом на нашій території, посиливши тиск на економіку агресора.

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Потрібно ухвалювати рішення швидше, не втрачати час, за який Україна розплачується життями людей та зруйнованими містами".

Деталі: Єрмак наголошує, що продовольчу кризу можна вирішити звільненням окупованих територій та розблокуванням портів.

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний нагадав партнерам, що з доставкою зброї не можна зволікати, оскільки це вимірюється життями людей, які рятують світ від російських окупантів.

В Офісі президента наголошують, що Україні потрібна американська реактивна система залпового вогню MLRS, в тому числі для деблокування Чорного моря.