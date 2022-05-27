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Єрмак підганяє партнерів щодо MLRS: Україна розплачується життями людей

Роман ПетренкоП'ятниця, 27 травня 2022, 13:48
ФОТО З САЙТУ МІЛІТАРНИЙ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак нагадує заходу, що Україні потрібні сучасна реактивна система залпового вогню (MLRS), і через зволікання гинуть українці та руйнуються міста.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "У США продовжується дискусія щодо MLRS для України. Як пише CNN, союзники можуть передати нам передові ракетні системи, якщо ухвалять рішення наступного тижня. Ми регулярно пояснюємо нашим партнерам його терміновість.

Так, ми вдячні за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і здобути відчутну перевагу на фронті нам допоможуть саме сучасні MLRS.

Вони потрібні нам вже на вчора, як і системи ППО, танки та інша зброя, про яку ми просимо для того, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території.

Загроза Третьої світової війни існує, але і цьому можна запобігти, якщо перемогти Росію військовим шляхом на нашій території, посиливши тиск на економіку агресора.

Потрібно ухвалювати рішення швидше, не втрачати час, за який Україна розплачується життями людей та зруйнованими містами".

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Деталі: Єрмак наголошує, що продовольчу кризу можна вирішити звільненням окупованих територій та розблокуванням портів.

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний нагадав партнерам, що з доставкою зброї не можна зволікати, оскільки це вимірюється життями людей, які рятують світ від російських окупантів.

В Офісі президента наголошують, що Україні потрібна американська реактивна система залпового вогню MLRS, в тому числі для деблокування Чорного моря.

Теми: Андрій ЄрмакзброявійнаРосія
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