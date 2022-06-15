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США будут передавать Украине разведданные для ударов системами залпового огня

Валентина РоманенкоСреда, 15 июня 2022, 10:11
США будут передавать Украине разведданные для ударов системами залпового огня
М142 HIMARS. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ США

США планируют передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов с помощью реактивных систем залпового огня.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Минобороны США

Детали: По данным Пентагона, сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем HIMARS и MLRS.

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Соединенные Штаты признали, что сейчас у Москвы больше артиллерии, чем у Киева. Вашингтон в очередной раз сказал, что планирует обеспечить украинскую армию всем необходимым для поражения целей на территории Украины.

В целом, по словам спикера, США одобрили предоставление 108 таких гаубиц

Теоретически HIMARS и MLRS могут достигать целей в России. При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что украинская армия не будет обстреливать гражданские объекты в соседней стране.

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США заявляли, что дальность HIMARS, поставляемых Киеву, не будет превышать 80 километров.

Знать больше: От "Джавелинов" до HIMARS. Эволюция поставок западного оружия на войну в Украине

Предыстория:

  • Украинское военно-политическое руководство неоднократно настаивало на поставке украинскому войску современных пусковых установок MLRS и Himars, которые могут использоваться как реактивные системы залпового огня с дальностью большей, чем у остальных систем на вооружении Украины.
  • Чиновники в Вашингтоне провели ряд закрытых встреч с представителями украинских властей, чтобы подтвердить обязательство не наносить удары в глубокий тыл России в случае, если США согласятся предоставить подобные установки.

Темы: войнаСША
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