США будут передавать Украине разведданные для ударов системами залпового огня

США планируют передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов с помощью реактивных систем залпового огня.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Минобороны США

Детали: По данным Пентагона, сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем HIMARS и MLRS.

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Соединенные Штаты признали, что сейчас у Москвы больше артиллерии, чем у Киева. Вашингтон в очередной раз сказал, что планирует обеспечить украинскую армию всем необходимым для поражения целей на территории Украины.

В целом, по словам спикера, США одобрили предоставление 108 таких гаубиц

Теоретически HIMARS и MLRS могут достигать целей в России. При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что украинская армия не будет обстреливать гражданские объекты в соседней стране.

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США заявляли, что дальность HIMARS, поставляемых Киеву, не будет превышать 80 километров.

Знать больше: От "Джавелинов" до HIMARS. Эволюция поставок западного оружия на войну в Украине

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