Оккупанты хотят пустить пассажирские поезда между Крымом, Херсонщиной и Запорожской областью

Марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что между полуостровом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд.

Источник: российский "Интефакс"

Прямая речь Аксенова: "Задача – запустить пассажирское сообщение. Пока планируем, что будет ходить одна пара (поездов – ред.) тестовая буквально с 1 июля".

Детали: Оккупационные власти сначала запустят три вагона на 160 пассажиров в одну и другую сторону. Впоследствии количество вагонов будет зависеть от пассажиропотока.

Предыстория: