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Оккупанты хотят пустить пассажирские поезда между Крымом, Херсонщиной и Запорожской областью

"Украинская правда"Среда, 15 июня 2022, 20:30
Оккупанты хотят пустить пассажирские поезда между Крымом, Херсонщиной и Запорожской областью
Иллюстративное фото "Укрзализницы"

Марионеточный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что между полуостровом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд.

Источник: российский "Интефакс"

Прямая речь Аксенова: "Задача – запустить пассажирское сообщение. Пока планируем, что будет ходить одна пара (поездов – ред.) тестовая буквально с 1 июля".

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Детали: Оккупационные власти сначала запустят три вагона на 160 пассажиров в одну и другую сторону. Впоследствии количество вагонов будет зависеть от пассажиропотока.

Предыстория:

  • 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские оккупанты восстановили возможность пустить поезда на шести железнодорожных участках между "Россией, Донбассом, Украиной и Крымом" общей протяженностью 1200 км. Он также отметил, что приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.
  • Он также сказал, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.
  • 11 июня Аксенов заявил, что сухопутный маршрут из России в Крым через временно оккупированные территории Украины пока недоступен для гражданских лиц.

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Темы: войнаоккупацияХерсонская областьЗапорожская область
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