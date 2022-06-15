Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти надвечір обстріляли Дніпропетровщину, а на Миколаївщині ВСУ збили ракету РФ

"Українська правда"Середа, 15 червня 2022, 22:09
Фото Командування повітряних сил ЗСУ у Facebook

Надвечір 15 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Натомість на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, ЗСУ у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Російські окупанти продовжують обстріли Дніпропетровщини. Надвечір маємо два "прильоти" в Новомосковському районі. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється".

Деталі: За його словам, вдень після обстрілів біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів.

Дослівно ЗСУ: "Сили ППО збили ракету в Миколаївській області".

Що було раніше: 15 червня російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Зеленодольськ й Апостолове Дніпропетровської області.

Теми: війнаДніпропетровська областьМиколаївська область
Головне сьогодні

Путін "зустрічає" європейських лідерів у Києві: майже по всій Україні ракетна небезпека

Окупанти насильно виписують "громадянство РФ" новонародженим на Херсонщині

До тисячі захисників: Арахамія назвав щоденні втрати ЗСУ вбитими та пораненими

Макрон повідомив перші деталі візиту до Києва

фото, відео Маріуполь: росіяни вигадали новий привід для мародерства і забороняють українську – радник мера

Рахманін пояснив, чому росіяни оскаженіло прагнуть захопити Сєвєродонецьк

Усі новини...
війна
ЗСУ на Донеччині знищили ворожу ДРГ – штаб
З кінця лютого в Україну повернулися майже 2,5 мільйона людей - ООН
Ворог штурмує Сєвєродонецьк і зосереджує зусилля на Бахмутському напрямку – зведення
Останні новини
11:47
Шольц у Києві: Будемо допомагати Україні скільки буде необхідно
11:32
Французький Thales обіцяє припинити роботу в Росії після масштабного скандалу
11:30
У Києві "замінували" апеляційний суд
11:29
В уряді Франції висловилися за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
11:09
На Харківщині арештували активи російських компаній на 40 мільйонів
11:05
відеоВночі замінували, вдень успішно підірвали: ССО показали знищення понтону ворога
10:59
Путін "зустрічає" європейських лідерів у Києві: майже по всій Україні ракетна небезпека
10:57
Президент Румунії приєднається до Макрона, Шольца і Драгі у Києві
10:56
фото Подаровані Литвою бронетранспортери М113 вже на передовій
10:55
Україна попросила асоційоване членство у Міжнародному енергоагентстві
Усі новини...