Окупанти надвечір обстріляли Дніпропетровщину, а на Миколаївщині ВСУ збили ракету РФ
Надвечір 15 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Натомість на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили російську ракету.
Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, ЗСУ у Telegram
Пряма мова Лукашука: "Російські окупанти продовжують обстріли Дніпропетровщини. Надвечір маємо два "прильоти" в Новомосковському районі. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється".
Деталі: За його словам, вдень після обстрілів біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів.
Дослівно ЗСУ: "Сили ППО збили ракету в Миколаївській області".
Що було раніше: 15 червня російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Зеленодольськ й Апостолове Дніпропетровської області.