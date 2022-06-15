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Окупанти надвечір обстріляли Дніпропетровщину, а на Миколаївщині ВСУ збили ракету РФ

"Українська правда"Середа, 15 червня 2022, 22:09
Окупанти надвечір обстріляли Дніпропетровщину, а на Миколаївщині ВСУ збили ракету РФ
Фото Командування повітряних сил ЗСУ у Facebook

Надвечір 15 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Натомість на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, ЗСУ у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Російські окупанти продовжують обстріли Дніпропетровщини. Надвечір маємо два "прильоти" в Новомосковському районі. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється".

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Деталі: За його словам, вдень після обстрілів біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів.

Дослівно ЗСУ: "Сили ППО збили ракету в Миколаївській області".

Що було раніше: 15 червня російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Зеленодольськ й Апостолове Дніпропетровської області.

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Теми: війнаДніпропетровська областьМиколаївська область
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