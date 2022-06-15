Окупанти обстріляли з "Ураганів" житлові будинки на Дніпропетровщині

Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Зеленодольськ й Апостолове Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому".

Деталі: Окупанти обстріляли житлові квартали Зеленодольська касетними боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

В Апостоловому росіяни влучили в лісосмугу, спровокувавши пожежу. Наразі на місці працюють пожежники.

Передісторія:

Увечері 14 червня росіяни обстріляли з "Ураганів" житлові будинки Апостолового, внаслідок чого загинуло 4 цивільних.

Від обстрілів росіян по Зеленодольську 14 червня загинула мирна мешканка.

12 червня окупанти обстріляли касетними боєприпасами Синельниківський і Криворізький райони. Поблизу Покровського загинула мирна мешканка.

Увечері 11 червня російські війська обстріляли касетними боєприпасами села Покровської громади в Синельниківському районі. Згоріли сільськогосподарські споруди.

У ніч проти 10 червня російські війська завдавали ракетного удару по околицях Дніпра, а також вели артилерійський вогонь по Криворізькому району.