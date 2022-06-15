Окупанти обстріляли з "Ураганів" житлові будинки на Дніпропетровщині
Середа, 15 червня 2022, 18:31
Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Зеленодольськ й Апостолове Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова Резніченка: "Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому".
Деталі: Окупанти обстріляли житлові квартали Зеленодольська касетними боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.
В Апостоловому росіяни влучили в лісосмугу, спровокувавши пожежу. Наразі на місці працюють пожежники.
Передісторія:
- Увечері 14 червня росіяни обстріляли з "Ураганів" житлові будинки Апостолового, внаслідок чого загинуло 4 цивільних.
- Від обстрілів росіян по Зеленодольську 14 червня загинула мирна мешканка.
- 12 червня окупанти обстріляли касетними боєприпасами Синельниківський і Криворізький райони. Поблизу Покровського загинула мирна мешканка.
- Увечері 11 червня російські війська обстріляли касетними боєприпасами села Покровської громади в Синельниківському районі. Згоріли сільськогосподарські споруди.
- У ніч проти 10 червня російські війська завдавали ракетного удару по околицях Дніпра, а також вели артилерійський вогонь по Криворізькому району.
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