Окупанти обстріляли з "Ураганів" житлові будинки на Дніпропетровщині

Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Зеленодольськ й Апостолове Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому".

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Деталі: Окупанти обстріляли житлові квартали Зеленодольська касетними боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

В Апостоловому росіяни влучили в лісосмугу, спровокувавши пожежу. Наразі на місці працюють пожежники.

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