Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты вечером обстреляли Днепропетровщину, а на Николаевщине ВСУ сбили ракету РФ

"Украинская правда"Среда, 15 июня 2022, 22:09
Фото Командования воздушных сил ВСУ в Facebook

Вечером 15 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Вместе с тем на Николаевщине силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, ВСУ в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Русские оккупанты продолжают обстрелы Днепропетровщины. К вечеру имеем два "прилета" в Новомосковском районе. Пока вся информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Детали: По его словам, днем ​​после обстрелов возле домов и на детской площадке спасатели обнаружили обломки кассетных снарядов.

Дословно ВСУ: "Силы ПВО сбили ракету в Николаевской области".

Что предшествовало: 15 июня российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Зеленодольск и Апостолово Днепропетровской области.

Темы: войнаДнепропетровская областьНиколаевская область
Главное сегодня

Шольц в Ирпене: Россия просто нацелена на уничтожение

Украина хочет вернуть все свои земли, включительно с Крымом – Резников

Путин "встречает" европейских лидеров в Киеве: почти по всей Украине ракетная опасность

Оккупанты насильственно выписывают "гражданство РФ" новорожденным на Херсонщине

До тысячи защитников: Арахамия назвал ежедневные потери ВСУ убитыми и ранеными

Макрон сообщил первые детали визита в Киев

Все новости...
война
ВСУ в Донецкой области уничтожили вражескую ДРГ – штаб
С конца февраля в Украину вернулись почти 2,5 миллиона человек - ООН
Враг штурмует Северодонецк и сосредотачивает усилия на Бахмутском направлении – сводка
Последние новости
13:43
Шольц в Ирпене: Россия просто нацелена на уничтожение
13:42
Недвижимость Проминвестбанка впервые выставили на аукцион по аренде
13:32
Медведев обозвал приехавших в Киев лидеров ЕС: "Ценители лягушек, ливера и макарон"
13:24
Прокуратура подтвердила гибель двух человек при взрыве в Чернобаевке
13:15
Призывал "покончить с Украиной": Twitter заблокировал аккаунт Рогозина
13:11
В Совете Европы осудили РФ за положение с правами человека в оккупированном Крыму
13:10
Курс валют на 16 июня: сколько стоит гривня в кассах банков
13:09
Хроника военного дня. ОНЛАЙН
13:05
Украина хочет вернуть все свои земли, включительно с Крымом – Резников
12:50
видеоВ Сумской ОВА показали последствия обстрела россиянами сельской школы
Все новости...