Оккупанты вечером обстреляли Днепропетровщину, а на Николаевщине ВСУ сбили ракету РФ
Вечером 15 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Вместе с тем на Николаевщине силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.
Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, ВСУ в Telegram
Прямая речь Лукашука: "Русские оккупанты продолжают обстрелы Днепропетровщины. К вечеру имеем два "прилета" в Новомосковском районе. Пока вся информация о пострадавших и разрушениях уточняется".
Детали: По его словам, днем после обстрелов возле домов и на детской площадке спасатели обнаружили обломки кассетных снарядов.
Дословно ВСУ: "Силы ПВО сбили ракету в Николаевской области".
Что предшествовало: 15 июня российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Зеленодольск и Апостолово Днепропетровской области.