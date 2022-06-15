Оккупанты вечером обстреляли Днепропетровщину, а на Николаевщине ВСУ сбили ракету РФ

Вечером 15 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Вместе с тем на Николаевщине силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, ВСУ в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Русские оккупанты продолжают обстрелы Днепропетровщины. К вечеру имеем два "прилета" в Новомосковском районе. Пока вся информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Детали: По его словам, днем ​​после обстрелов возле домов и на детской площадке спасатели обнаружили обломки кассетных снарядов.

Дословно ВСУ: "Силы ПВО сбили ракету в Николаевской области".

Что предшествовало: 15 июня российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Зеленодольск и Апостолово Днепропетровской области.