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Оккупанты вечером обстреляли Днепропетровщину, а на Николаевщине ВСУ сбили ракету РФ

"Украинская правда"Среда, 15 июня 2022, 22:09
Оккупанты вечером обстреляли Днепропетровщину, а на Николаевщине ВСУ сбили ракету РФ
Фото Командования воздушных сил ВСУ в Facebook

Вечером 15 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Вместе с тем на Николаевщине силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, ВСУ в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Русские оккупанты продолжают обстрелы Днепропетровщины. К вечеру имеем два "прилета" в Новомосковском районе. Пока вся информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

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Детали: По его словам, днем ​​после обстрелов возле домов и на детской площадке спасатели обнаружили обломки кассетных снарядов.

Дословно ВСУ: "Силы ПВО сбили ракету в Николаевской области".

Что предшествовало: 15 июня российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Зеленодольск и Апостолово Днепропетровской области.

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Темы: войнаДнепропетровская областьНиколаевская область
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