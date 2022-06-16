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Третій "Рамштайн": Резніков повідомив, про що домовилися

Ольга Глущенко Четвер, 16 червня 2022, 02:30
фото: twitter Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність;

  • Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну;
  • НАТО має найбільшу єдність у своїй історії;
  • Україна переможе".

Деталі: Міністр нагадав, що Грузія, Молдова та Еквадор "приєдналися до клубу".

За підсумками зустрічі, Україні нададуть більше озброєння.

Зокрема, йдеться про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США.

А також – вертольоти від Словаччини; артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини.

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"… і ще дещо", – додав Резніков.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.

Теми: Резніковзброявійна
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