Третій "Рамштайн": Резніков повідомив, про що домовилися
Четвер, 16 червня 2022, 02:30
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність;
- Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну;
- НАТО має найбільшу єдність у своїй історії;
- Україна переможе".
Деталі: Міністр нагадав, що Грузія, Молдова та Еквадор "приєдналися до клубу".
За підсумками зустрічі, Україні нададуть більше озброєння.
Зокрема, йдеться про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США.
А також – вертольоти від Словаччини; артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини.
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"… і ще дещо", – додав Резніков.
Нагадаємо: Президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.