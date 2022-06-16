Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Третій "Рамштайн": Резніков повідомив, про що домовилися

Ольга Глущенко Четвер, 16 червня 2022, 02:30
Третій Рамштайн: Резніков повідомив, про що домовилися
фото: twitter Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Україна продовжить боротьбу за Свободу та Незалежність;

Реклама:
  • Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну;
  • НАТО має найбільшу єдність у своїй історії;
  • Україна переможе".

Деталі: Міністр нагадав, що Грузія, Молдова та Еквадор "приєдналися до клубу".

За підсумками зустрічі, Україні нададуть більше озброєння.

Зокрема, йдеться про 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons тощо від США.

ВІДЕО ДНЯ

А також – вертольоти від Словаччини; артилерію від Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини.

"… і ще дещо", – додав Резніков.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден у середу провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.

Теми: Резніковзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: