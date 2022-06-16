Третий "Рамштайн": Резников сообщил, о чем договорились
Четверг, 16 июня 2022, 02:30
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Раммштайн".
Источник: Резников в Twitter
Прямая речь: "Украина продолжит борьбу за свободу и независимость;
- Наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину;
- НАТО имеет самое большое единство в своей истории;
- Украина победит".
Детали: Министр напомнил, что Грузия, Молдова и Эквадор "присоединились к клубу".
По итогам встречи, Украине предоставят больше вооружения.
В частности, речь идет о 155-мм пушках, HIMARS, Harpoons и т.д. от США.
А также – вертолеты от Словакии; артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов; РСЗО от Германии.
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"…и еще кое-что", – добавил Резников.
Напомним: Президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов военной помощи.