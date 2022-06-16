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Третий "Рамштайн": Резников сообщил, о чем договорились

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 июня 2022, 02:30
Третий Рамштайн: Резников сообщил, о чем договорились
фото: twitter Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Раммштайн".

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Украина продолжит борьбу за свободу и независимость;

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  • Наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину;
  • НАТО имеет самое большое единство в своей истории;
  • Украина победит".

Детали: Министр напомнил, что Грузия, Молдова и Эквадор "присоединились к клубу".

По итогам встречи, Украине предоставят больше вооружения.

В частности, речь идет о 155-мм пушках, HIMARS, Harpoons и т.д. от США.

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А также – вертолеты от Словакии; артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов; РСЗО от Германии.

"…и еще кое-что", – добавил Резников.

Напомним: Президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов военной помощи.

Темы: Резниковоружиевойна
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