Третий "Рамштайн": Резников сообщил, о чем договорились

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Раммштайн".

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Украина продолжит борьбу за свободу и независимость;

Наши партнеры и дальше будут поддерживать Украину;

НАТО имеет самое большое единство в своей истории;

Украина победит".

Детали: Министр напомнил, что Грузия, Молдова и Эквадор "присоединились к клубу".

По итогам встречи, Украине предоставят больше вооружения.

В частности, речь идет о 155-мм пушках, HIMARS, Harpoons и т.д. от США.

А также – вертолеты от Словакии; артиллерию от Канады, Польши и Нидерландов; РСЗО от Германии.

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"…и еще кое-что", – добавил Резников.

Напомним: Президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов военной помощи.