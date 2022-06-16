Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: ситуація в Сєвєродонецьку залишається вкрай складною для України

"Європейська правда"Четвер, 16 червня 2022, 09:11

Всі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов'язують Сєвєродонецьк із територією, контрольованою Україною, швидше за все, зруйновані.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Україні, ймовірно, вдалося вивести більшу частину своїх бойових частин, які спочатку утримували місто. Ситуація залишається вкрай складною для українських сил та мирних жителів, які залишилися на схід від річки", - йдеться у повідомленні.

Оскільки мости, швидше за все, зруйновані, Росії тепер доведеться або зробити переправу через річку, або наступати через фланги, щоб перетворити тактичну вигоду в оперативну перевагу.

"Бойові сили Росії на Донбасі, швидше за все, діють у складі дедалі більше розрізнених і недоукомплектованих груп. За твердженням української влади, деякі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), які зазвичай складаються з 600–800 осіб, змогли зібрати лише 30 солдатів", - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що для обох сторін, що воюють в містах на передовій, бої, ймовірно, все частіше переходять до невеликих груп військ, які зазвичай діють у пішому порядку.

"Деякі з сильних сторін Росії, такі як її перевага у кількості танків, стають менш актуальними у цьому середовищі. Це, ймовірно, сприяє повільній швидкості просування", - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідно до останньої інформації Генштабу, російські загарбники не припиняють спроб захопити Сєвєродонецьк, а також зосереджують основні зусилля на Бахмутському напрямку.

Теми: Сєвєродонецьквійнарозвідка
Головне сьогодні

Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ

фотоУ Запорізькій області горить хімзавод

Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

Усі новини...
Сєвєродонецьк
Рахманін пояснив, чому росіяни оскаженіло прагнуть захопити Сєвєродонецьк
Луганщина: Захисники відбили штурм Тошківки, тривають бої у Сєвєродонецьку– Гайдай
Сергій Рахманін: Путін не сприйме будь-якого варіанту, крім переможного для себе. Це означає, що війна надовго
Останні новини
23:56
Макрон готовий поїхати до Росії, але за однієї умови
23:49
ФБР розслідує, як американські чипи опинилися в російській військовій техніці – WP
23:38
По всій Україні знову повітряна тривога
23:28
НАТО готує нову модель оборони східного флангу – генсек
23:11
Лавров уже каже, що Росія не вторгалася в Україну
22:49
США вже відомо про трьох американських добровольців, які зникли в Україні
22:48
Американець хоче відсудити у Маска, Tesla і SpaceX $260 мільярдів через Dogecoin
22:25
Неефективні ліки: які препарати не варто купувати на фронт
22:24
Зеленський: Україна наблизилася до ЄС найбільше за час незалежності
22:17
Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ
Усі новини...