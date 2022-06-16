Британська розвідка: ситуація в Сєвєродонецьку залишається вкрай складною для України

Всі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов'язують Сєвєродонецьк із територією, контрольованою Україною, швидше за все, зруйновані.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Україні, ймовірно, вдалося вивести більшу частину своїх бойових частин, які спочатку утримували місто. Ситуація залишається вкрай складною для українських сил та мирних жителів, які залишилися на схід від річки", - йдеться у повідомленні.

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Оскільки мости, швидше за все, зруйновані, Росії тепер доведеться або зробити переправу через річку, або наступати через фланги, щоб перетворити тактичну вигоду в оперативну перевагу.

"Бойові сили Росії на Донбасі, швидше за все, діють у складі дедалі більше розрізнених і недоукомплектованих груп. За твердженням української влади, деякі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), які зазвичай складаються з 600–800 осіб, змогли зібрати лише 30 солдатів", - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що для обох сторін, що воюють в містах на передовій, бої, ймовірно, все частіше переходять до невеликих груп військ, які зазвичай діють у пішому порядку.

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"Деякі з сильних сторін Росії, такі як її перевага у кількості танків, стають менш актуальними у цьому середовищі. Це, ймовірно, сприяє повільній швидкості просування", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до останньої інформації Генштабу, російські загарбники не припиняють спроб захопити Сєвєродонецьк, а також зосереджують основні зусилля на Бахмутському напрямку.