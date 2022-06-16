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Британская разведка: ситуация в Северодонецке остается крайне сложной для Украины

"Европейская правда"Четверг, 16 июня 2022, 09:11

Все основные мосты через реку Северский Донец, связывающие Северодонецк с территорией, контролируемой Украиной, скорее всего, разрушены.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих боевых частей, которые первоначально удерживали город. Ситуация остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей, оставшихся к востоку от реки", - говорится в сообщении.

Поскольку мосты, скорее всего, разрушены, России теперь придется либо навести переправу через реку, либо наступать через фланги, чтобы превратить тактическую выгоду в оперативное преимущество.

"Боевые силы России на Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных групп. По утверждению украинских властей, некоторые российские батальонные тактические группы (БТГ), обычно состоящие из 600–800 человек, смогли собрать всего 30 солдат", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что для обеих сторон, сражающихся в городах на передовой, бои, вероятно, все чаще переходят к небольшим группам войск, обычно действующим в пешем порядке.

"Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количестве танков, становятся менее актуальными в этой среде. Это, вероятно, способствует медленной скорости продвижения", - говорится в сообщении.

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Темы: Северодонецквойнаразведка
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