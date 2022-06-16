Суд запретил "Партию Шария"
Четверг, 16 июня 2022, 16:25
Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шари"я, это уже девятая партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.
Источник: "Чесно"
Детали: Это вторая попытка запретить эту пророссийскую партию и стала результативной.
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Впервые СБУ потребовала запретить "Партию Шария" в Окружном административном суде города Киева год назад.
Имущество этой политсилы должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.
Кроме этого, сегодня суд также запретил появившуюся в 2015 году партию "Левая оппозиция" после ликвидации КПУ.
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В то же время рассмотрение запрета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которое тоже происходило сегодня, суд перенес на 20 июня.
Напомним: