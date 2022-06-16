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Суд запретил "Партию Шария"

Роман ПетренкоЧетверг, 16 июня 2022, 16:25
фото: укринформ

Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шари"я, это уже девятая партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

Источник: "Чесно"

Детали: Это вторая попытка запретить эту пророссийскую партию и стала результативной.

Впервые СБУ потребовала запретить "Партию Шария" в Окружном административном суде города Киева год назад.

Имущество этой политсилы должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.

Кроме этого, сегодня суд также запретил появившуюся в 2015 году партию "Левая оппозиция" после ликвидации КПУ.

В то же время рассмотрение запрета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которое тоже происходило сегодня, суд перенес на 20 июня.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 5 мая стало известно, что в Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий.
  • Позже суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.

Темы: ШарийпартииРосcияпропаганда
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