Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд запретил "Партию Шария"

Роман ПетренкоЧетверг, 16 июня 2022, 16:25
Суд запретил Партию Шария
фото: укринформ

Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шари"я, это уже девятая партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

Источник: "Чесно"

Детали: Это вторая попытка запретить эту пророссийскую партию и стала результативной.

Реклама:

Впервые СБУ потребовала запретить "Партию Шария" в Окружном административном суде города Киева год назад.

Имущество этой политсилы должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.

Кроме этого, сегодня суд также запретил появившуюся в 2015 году партию "Левая оппозиция" после ликвидации КПУ.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время рассмотрение запрета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которое тоже происходило сегодня, суд перенес на 20 июня.

Напомним:

  • 5 мая стало известно, что в Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий.
  • Позже суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.

Темы: ШарийпартииРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Шарий
Дело Шария о сотрудничестве с ФСБ России передали в суд
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
СБУ разоблачила в Днепре подпольных "партийцев Шария": готовили провокации
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: