Суд запретил "Партию Шария"

Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шари"я, это уже девятая партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

Источник: "Чесно"

Детали: Это вторая попытка запретить эту пророссийскую партию и стала результативной.

Реклама:

Впервые СБУ потребовала запретить "Партию Шария" в Окружном административном суде города Киева год назад.

Имущество этой политсилы должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном Суде.

Кроме этого, сегодня суд также запретил появившуюся в 2015 году партию "Левая оппозиция" после ликвидации КПУ.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время рассмотрение запрета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которое тоже происходило сегодня, суд перенес на 20 июня.

Напомним: