Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП розповіли про результати зустрічі Зеленського з європейськими лідерами

Ірина БалачукЧетвер, 16 червня 2022, 16:40
Зеленський і європейські лідери у Києві. Фото з Telegram Єрмака

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з європейськими лідерами передав пакет санкційних пропозицій проти Росії; Україна має стійку підтримку від міжнародної коаліції.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Емануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася. Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції".

Деталі: Голова ОПУ також додав, що Україна передала лідерам держав "повний пакет санкційних пропозицій проти росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака".

Він підкреслив, що треба посилювати тиск на агресора і працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго.

"Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо", – підсумував голова ОПУ.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийЄвропаУкраїнавійна
Головне сьогодні

Макрон готовий поїхати до Росії, але за однієї умови

Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, а Грузії відмовить – ЗМІ

Зеленський доручив перевірити готовність до вторгнення з Білорусі у 4 областях – Данілов

Макрон пояснив, як Україну просуватимуть на шляху до членства в Євросоюзі

Coca-Cola йде з РФ: зупиняє виробництво і продаж в Росії

Українська розвідка отримала детальну техдокументацію "Кримського моста"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський – Макрону, Шольцу і Ко: Росія не хоче миру, вона хоче війни
У Зеленського показали, як він зустрічає Макрона, Шольца, Драгі і лідера Румунії
Зеленський проводить зустріч з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії
Останні новини
06:15
У США сталася стрілянина в церкві
05:11
Штати повідомили про ліквідацію російської хакерської мережі
04:30
Австралійський прем'єр поїде на саміт НАТО, щоб підтримати українців
03:54
Донеччина: Росіяни поранили двох цивільних
03:10
ISW: Росіяни можуть здійснювати атаки під чужим прапором біля Херсона
02:10
фотоMaxar опублікувала фото, як російські судна возять вкрадене українське зерно до Сирії
01:29
На окупованих територіях два десятки фільтраційних таборів і тюрем – Україна в ОБСЄ
00:30
Пожежу на хімзаводі на Запоріжжі ліквідували
23:56
Макрон готовий поїхати до Росії, але за однієї умови
23:49
ФБР розслідує, як американські чипи опинилися в російській військовій техніці – WP
Усі новини...