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В ОП розповіли про результати зустрічі Зеленського з європейськими лідерами

Ірина БалачукЧетвер, 16 червня 2022, 16:40
В ОП розповіли про результати зустрічі Зеленського з європейськими лідерами
Зеленський і європейські лідери у Києві. Фото з Telegram Єрмака

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з європейськими лідерами передав пакет санкційних пропозицій проти Росії; Україна має стійку підтримку від міжнародної коаліції.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Емануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася. Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції".

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Деталі: Голова ОПУ також додав, що Україна передала лідерам держав "повний пакет санкційних пропозицій проти росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака".

Він підкреслив, що треба посилювати тиск на агресора і працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго.

"Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо", – підсумував голова ОПУ.

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Теми: ЗеленськийЄвропаУкраїнавійна
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