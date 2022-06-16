В ОП розповіли про результати зустрічі Зеленського з європейськими лідерами
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з європейськими лідерами передав пакет санкційних пропозицій проти Росії; Україна має стійку підтримку від міжнародної коаліції.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
Пряма мова Єрмака: "Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Емануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася. Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції".
Деталі: Голова ОПУ також додав, що Україна передала лідерам держав "повний пакет санкційних пропозицій проти росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака".
Він підкреслив, що треба посилювати тиск на агресора і працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго.
"Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо", – підсумував голова ОПУ.
Передісторія:
- Вранці 16 червня лідери Франції, Німеччини та Італії прибули до Києва.
- Невизначеність щодо візиту лідерів зберігалася до останнього. Увечері 15 червня західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Макрон, Шольц і Драгі все ж планують разом їхати до Києва 16 червня, щоб продемонструвати підтримку Україні та обговорити її заявку на вступ до ЄС.
- 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.
- Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса до Києва російський лідер Володимир Путін вирішив запустити ракети.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі сподіваються, що європейські лідери Франції, Італії та Німеччини під час свого візиту до Києва "спонукатимуть Зеленського реально подивитися на стан справ".