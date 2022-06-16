Встреча Зеленского с европейскими лидерами закончилась - какие ее результаты
Президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России; Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь Ермака: "Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом закончилась. Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции".
Детали: Глава ОПУ также добавил, что Украина передала лидерам государств "полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака".
Он подчеркнул, что нужно усиливать давление на агрессора и работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго.
"Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", – подытожил глава ОПУ.
Предыстория:
- Утром 16 июня лидеры Франции, Германии и Италии приехали в Киев.
- Неопределенность по поводу визита лидеров сохранялась до последнего. Вечером 15 июня западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Макрон, Шольц и Драги все же планируют вместе ехать в Киев 16 июня, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить её заявку на вступление в ЕС.
- 17 июня ожидается вывод Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.
- Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Италии Марио Драги и президетна Румунии Клауса Йоханниса в Киев российский лидер Владимир Путин решил запустить ракеты.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что европейские лидеры Франции, Италии и Германии в ходе своего визита в Киев "сподвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел".