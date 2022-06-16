Встреча Зеленского с европейскими лидерами закончилась - какие ее результаты

Зеленские и европейские лидеры в Киеве. Фото из Telegram Ермака

Президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России; Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом закончилась. Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции".

Детали: Глава ОПУ также добавил, что Украина передала лидерам государств "полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака".

Он подчеркнул, что нужно усиливать давление на агрессора и работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго.

"Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", – подытожил глава ОПУ.

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