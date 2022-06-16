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Встреча Зеленского с европейскими лидерами закончилась - какие ее результаты

Ирина БалачукЧетверг, 16 июня 2022, 16:40
Зеленские и европейские лидеры в Киеве. Фото из Telegram Ермака

Президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России; Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом закончилась. Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции".

Детали: Глава ОПУ также добавил, что Украина передала лидерам государств "полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака".

Он подчеркнул, что нужно усиливать давление на агрессора и работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго.

"Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", – подытожил глава ОПУ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 16 июня лидеры Франции, Германии и Италии приехали в Киев.
  • Неопределенность по поводу визита лидеров сохранялась до последнего. Вечером 15 июня западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Макрон, Шольц и Драги все же планируют вместе ехать в Киев 16 июня, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить её заявку на вступление в ЕС.
  • 17 июня ожидается вывод Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.
  • Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Италии Марио Драги и президетна Румунии Клауса Йоханниса в Киев российский лидер Владимир Путин решил запустить ракеты.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что европейские лидеры Франции, Италии и Германии в ходе своего визита в Киев "сподвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел".

Темы: ЗеленскийЕвропаУкраинавойна
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