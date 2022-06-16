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Зеленський – Макрону, Шольцу і Ко: Росія не хоче миру, вона хоче війни

Мазуренко Альона Четвер, 16 червня 2022, 18:29
фото: ФБ сторінка Зеленського

Президет Володимир Зеленський сказав президенту Франції Еманнуелю Макрону, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, прем'єру Італії Маріо Драгі та президенту Румунії Клаусу Йоханнісу, що Росія не хоче миру, а хоче лише війни та зламати Україну та ЄС.

Джерело: брифінг сторін за підсумками зустрічі 16 червня

Пряма мова: "Існує пряма залежність, чим більше потужної зброї ми отримуємо, тим швидше ми можемо звільняти наших людей і нашу землю...

Торкнулися сьогодні (16 червня - ред.) теми дипломатичних зусиль, які докладаються різними сторонами, щоб відновити мир. Всі бачать, що єдиною перепоною для усіх цих зусиль є неготовність Російської Федерації до реальних дій, до реальних перемовин спрямованих на відновлення миру. 

Росія не хоче миру, вона нічого не хоче, окрім війни...

Держава-агресор повинна усвідомити, що мир не має альтернативи і повинна почати шукати мир, а поки всі ми бачимо і чули сьогодні, коли зазвучала сирена повітряної тривоги, що Росія шукає тільки нових способів, щоб залякати Європу і захопити більше і більше нашої землі.  

Мета Росії у цій війні - зламати Україну і через це зламати Європу. Росія хоче показати, що європейське об'єднання нібито нездатне бути ефективним і що європейські цінності не можуть працювати для захисту свободи.

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Ми повинні спільно зламати цей сценарій".

Деталі: Президент додав, що зламати плани Росії може кандидатство України в ЄС. 

За словами Зеленського, в Україні розуміють, що шлях у ЄС буде довгим, але в Україні готові працювати над цим та заслужили на статус кандидата. 

Також він озвучив потреби України у зброї: "Очікуємо на нові поставки, насамперед, важке озброєння, сучасну реактивну артилерію, системи протиракетної оборони тощо".

За його словами, кожен день затримки постачання озброєння – це жертви серед цивільних та військових України. 

Передісторія: 

Теми: ЗеленськийпереговориРосіяМакрон
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