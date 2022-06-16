Зеленський – Макрону, Шольцу і Ко: Росія не хоче миру, вона хоче війни
Президет Володимир Зеленський сказав президенту Франції Еманнуелю Макрону, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, прем'єру Італії Маріо Драгі та президенту Румунії Клаусу Йоханнісу, що Росія не хоче миру, а хоче лише війни та зламати Україну та ЄС.
Джерело: брифінг сторін за підсумками зустрічі 16 червня
Пряма мова: "Існує пряма залежність, чим більше потужної зброї ми отримуємо, тим швидше ми можемо звільняти наших людей і нашу землю...
Торкнулися сьогодні (16 червня - ред.) теми дипломатичних зусиль, які докладаються різними сторонами, щоб відновити мир. Всі бачать, що єдиною перепоною для усіх цих зусиль є неготовність Російської Федерації до реальних дій, до реальних перемовин спрямованих на відновлення миру.
Росія не хоче миру, вона нічого не хоче, окрім війни...
Держава-агресор повинна усвідомити, що мир не має альтернативи і повинна почати шукати мир, а поки всі ми бачимо і чули сьогодні, коли зазвучала сирена повітряної тривоги, що Росія шукає тільки нових способів, щоб залякати Європу і захопити більше і більше нашої землі.
Мета Росії у цій війні - зламати Україну і через це зламати Європу. Росія хоче показати, що європейське об'єднання нібито нездатне бути ефективним і що європейські цінності не можуть працювати для захисту свободи.
Ми повинні спільно зламати цей сценарій".
Деталі: Президент додав, що зламати плани Росії може кандидатство України в ЄС.
За словами Зеленського, в Україні розуміють, що шлях у ЄС буде довгим, але в Україні готові працювати над цим та заслужили на статус кандидата.
Також він озвучив потреби України у зброї: "Очікуємо на нові поставки, насамперед, важке озброєння, сучасну реактивну артилерію, системи протиракетної оборони тощо".
За його словами, кожен день затримки постачання озброєння – це жертви серед цивільних та військових України.
Передісторія:
- Вранці 16 червня лідери Франції, Німеччини, Румунії та Італії прибули до Києва.
- Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса до Києва російський лідер Володимир Путін вирішив запустити ракети.
- Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України.