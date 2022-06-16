Зеленский – Макрону, Шольцу и Ко: Россия не хочет мира, она хочет войны

Президет Владимир Зеленский сказал президенту Франции Эманнуэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу, премьеру Италии Марио Драги и президенту Румынии Клаусу Йоханнису, что Россия не хочет мира, а хочет только войны и сломать Украину и ЕС.

Источник: брифинг сторон по итогам встречи 16 июня

Прямая речь: "Существует прямая зависимость, чем больше мощного оружия мы получаем, тем быстрее мы можем освобождать наших людей и нашу землю...

Затронули сегодня (16 июня – ред.) темы дипломатических усилий, которые прилагаются разными сторонами, чтобы восстановить мир.

Все видят, что единственным препятствием для всех этих усилий является неготовность Российской Федерации к реальным действиям, к реальным переговорам, направленным на восстановление мира.

Россия не хочет мира, она ничего не хочет, кроме войны...

Государство-агрессор должно осознать, что мир не имеет альтернативы и должен начать искать мир, а пока все мы видим и слышали сегодня, когда зазвучала сирена воздушной тревоги, что Россия ищет только новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше и больше нашей земли.

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Цель России в этой войне – сломать Украину и таким образом сломать Европу. Россия хочет показать, что европейское объединение якобы неспособно быть эффективным и что европейские ценности не могут работать для защиты свободы.

Мы должны вместе сломать этот сценарий".

Детали: Президент добавил, что сломать планы России поможет кандидатство Украины в ЕС.

По словам Зеленского, в Украине понимают, что путь в ЕС будет длинным, но украинцы готовы работать над этим и заслужили статус кандидата.

Также он озвучил потребности Украины в оружии: "Ожидаем новые поставки, прежде всего, тяжелое вооружение, современную реактивную артиллерию, системы противоракетной обороны и т.д.".

По его словам, каждый день задержки поставки вооружения – это жертвы среди гражданских и военных.

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