По всій Україні знову повітряна тривога
Четвер, 16 червня 2022, 23:38
Майже по всій Україні вдруге за день оголошено повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Станом на 23:35 повітряну тривогу оголошено у всіх областях, крім Херсонщини та окупованого Криму.
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Що передувало: У четвер зранку під час візиту до Києва лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії повітряну тривогу було оголошено майже у всіх регіонах України.
Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що "Росія створила такий фон, щоб всі чули ці сирени, щоб зробити напружену атмосферу, але ніхто не злякався".