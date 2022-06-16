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По всій Україні знову повітряна тривога

Катерина ТищенкоЧетвер, 16 червня 2022, 23:38
По всій Україні знову повітряна тривога
alerts.in.ua

Майже по всій Україні вдруге за день оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 23:35 повітряну тривогу оголошено у всіх областях, крім Херсонщини та окупованого Криму.

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Що передувало: У четвер зранку під час візиту до Києва лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії повітряну тривогу було оголошено майже у всіх регіонах України.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що "Росія створила такий фон, щоб всі чули ці сирени, щоб зробити напружену атмосферу, але ніхто не злякався".

Теми: війна
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